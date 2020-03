Kawaii Deathu Desu

Kawaii Deathu Desu est un beat'em up développé par Pippin Games. Vous incarnez des idoles japonaises, habitées par des êtres surnaturels, et souhaitant prendre le pouvoir aux enfers. Plus ils récolteront d'âmes de fidèles disciples, plus ils auront de chance d'accéder aux trônes. C'est donc un combat sans merci qui va se jouer à travers des shows.