Katsuhiro Harada voudrait faire un nouvel épisode de Pokkén Tournament

On connaît surtout Katsuhiro Harada pour avoir œuvré sur la série Tekken, mais il a récemment apporté son savoir-faire pour produire Pokkén Tournament, un jeu de combat dans l’univers de Pokémon, qui a connu une seconde sortie sur Switch avec Pokkén Tournament DX quelques mois après sa sortie sur Wii U. Et visiblement, Harada ne serait pas contre une suite.

We have a good relationship with Nintendo and Pokemon Co., Ltd., and POKKÉN has had a great response, so I would like to make it again.

But it's not what we decide, it's what they decide.https://t.co/U8mzxSpWsv

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) January 24, 2021