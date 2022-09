Just Dance 2023 est maintenant disponible en précommande

L’Ubisoft Forward n’a pas été spécialement riche en annonces, mais on s’attendait à ce qu’Ubisoft présente au moins la dernière version de Just Dance. Et ça n’a pas manqué, puisque Just Dance 2023 a dévoilé ses premières images avant de se montrer à nouveau lors du dernier Nintendo Direct. Cet épisode promet pas mal de chamboulements, notamment dans la partie multijoueur du titre, et devrait logiquement s’imposer comme l’une des meilleures ventes de cette fin d’année. Voici où précommander ce Just Dance 2023.

Où précommander Just Dance 2023 ?

Pour le moment, il est possible de retrouver Just Dance 2023 en précommande sur Amazon. La version boîte du jeu donne accès à 7 jours de Nintendo Switch Online gratuit sur Switch, tandis qu’un phone ring panda est offert en bonus chez Amazon.

Il faut bien noter que dans tous les cas, ces versions boites ne contiennent pas de disques ou de cartouches, mais donnent accès à un code pour télécharger le jeu sur les différentes plateformes. Rappelons aussi que cette année, il n’y aura pas de version PS4 et Xbox One pour le jeu.

Voici où précommander Just Dance 2023 :

Just Dance 2023 sera disponible le 22 novembre sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, puis plus tard sur Google Stadia.