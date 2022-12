Test Just Dance 2023 – La révolution est en marche

Just Dance 2023 arrive comme tous les ans à l’approche des fêtes de fin d’année. L’occasion de brûler les calories des repas de famille bien copieux et de danser en rythme avec ses amis pour des soirées endiablées.

Conditions de test : Essai effectué durant plusieurs heures sur PlayStation 5 avec le téléphone (et l’application Just Dance Controller) ainsi que le pass Just Dance+ étoffant l’offre des titres disponibles

Faire du neuf avec du vieux

Cela faisait des années que nous attendions du changement dans la série dansante d’Ubisoft, et changement il y a eu cette année. Refonte de l’interface et de l’ergonomie, nouveau système économique ou encore mode multijoueur en ligne privé.

La nouvelle interface est vraiment la bienvenue et on navigue bien plus aisément que sur les précédents opus. Tout est fluide et intuitif, que cela soit à la manette ou avec le téléphone.

Car oui, sur PlayStation ou Xbox, il sera nécessaire d’appairer votre téléphone avec votre console afin de profiter de la détection de mouvement (seul la Nintendo Switch permet de jouer avec un Joy-Con). Rassurez-vous, l’appairage se fait très facilement à l’aide d’un code affiché à l’écran à entrer sur l’application « Just Dance Controller 2023 » que cela soit sur Android ou sur iOs.

Pour celle et ceux qui ne connaitraient pas le principe de la franchise, Just Dance 2023 vous demandera de danser en rythme (ou en tout cas d’essayer !) sur différentes musiques en suivant des chorégraphies affichées sur votre téléviseur afin d’augmenter votre score.

Une formule bien connue des habitués de la série qui existe depuis de nombreuses années. Pour cette année, Ubisoft a néanmoins décidé de changer de système économique. Au revoir les millions de boites écoulées chaque année (alors qu’il n’y a qu’un code à l’intérieur, même pas de disque) et bonjour les pass saisonniers sur un seul et même jeu alimenté en continu.

Nous devons bien avoué que nous trouvons cette formule plus pertinente que l’ancienne version. En parlant d’ancienne version, sachez que les PlayStation 4 et Xbox One ont disparu de la circulation, le nouveau titre n’étant disponible que sur les générations actuelles.

Une fois Just Dance 2023 installé, il vous faudra acheter le pass 2023 (49,99€) pour profiter des 40 titres de cette version. Si vous souhaitez prolonger l’expérience et accéder à un catalogue plus étendu de titres, il vous faudra passer par la case « Just Dance + » qui vous coutera 3,99€ pour un mois ou 24,99€ pour une année complète.

Just Dance + est presque obligatoire pour profiter pleinement du titre sur plusieurs mois, surtout en sachant qu’Ubisoft ajoute de nouvelles musiques régulièrement. Just Dance + vous donne un accès immédiat à 150 titres (anciens comme récents) et sachez qu’un mois d’essai vous est offert à l’achat du pass 2023.

On regrette cependant que le catalogue soit limité à 150 chansons alors que la formule Just Dance Unlimited qui est présente sur les anciennes versions contient plus de 700 titres ! Si 24,99€ à l’année restait plus que correct les années précédentes avec l’accès à autant de titres, on ne peut pas en dire autant de cette fois-ci et on espère que Ubisoft augmentera rapidement la cadence afin de ne pas lasser les joueurs.

Seul ou entre amis, tout est permis

Comme depuis plusieurs années, il est possible de jouer seul ou jusqu’à 6 amis sur la même console (j’espère que vous avez de la place chez vous). Il est très facile d’ajouter des membres à la session et ils peuvent rejoindre la partie sur le même principe que vous en ajoutant leur téléphone sur le même réseau internet que la console et en utilisant l’application.

Lors de sessions à plusieurs, les scores de chacun sont calculés (avec plus ou moins de réussite, le gyroscope de certains téléphones étant plus généreux que d’autres) et il est possible de comparer qui a le meilleur déhanché du salon.

Mais la plus grosse nouveauté de Just Dance 2023 est l’arrivée d’un mode multijoueurs ! Attention, quand on dit multijoueurs, entendez par là que vous serez virtuellement dans la même pièce que l’hôte de la partie et que vous pourrez créer des salons privés avec vos amis. On attend toujours un véritable mode matchmaking afin d’affronter d’autres danseurs et pourquoi pas un mode battle royale dans lequel la difficulté des chorégraphies augmenterait au fur et à mesure et seuls les meilleurs scores continueraient jusqu’à l’affrontement final en un contre un.

Cependant, ne boudons pas notre plaisir de pouvoir bouger en rythme avec des amis même à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Sachez que cette fonctionnalité n’est pas encore disponible sur Xbox Séries S/X mais qu’elle ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez.

Concernant le titre en lui même, pas de changements majeurs. Une fois la musique sélectionnée, vous devez choisir votre coach et c’est parti ! Les couleurs sont flatteuses à souhait pour la rétine et la modélisation des danseurs est parfaite. Les chorégraphies sont inspirées et il y en a pour tous les âges (et tous les niveaux). Les mouvements de caméras durant les musiques participent à l’immersion et au dynamisme, on sent qu’Ubisoft maitrise son sujet.

Comme souvent, les playlists créées par Ubisoft sont pertinentes et agréables à parcourir. La difficulté est présente pour les titres les plus exigeants et certaines chansons profitent de plusieurs niveaux de difficulté.