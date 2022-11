Just Dance 2023 : Voici la liste des 40 nouvelles musiques

C’est aujourd’hui que sort Just Dance 2023 Edition sur nos consoles, un nouvel épisode rempli de promesses. La franchise de jeux de dance d’Ubisoft veut apporter un peu de changements et en plus de revoir son interface et ses modes de jeu, la composante multijoueur va prendre plus de place. Mais est-ce que cela suffira ? On le sait, la playlist est toujours très importante, si ce n’est capitale pour nous faire bouger. Voici donc la liste complète des 40 musiques disponibles dans le jeu.

Toutes les nouveautés de Just Dance 2023

Avant de vous lister toutes les chansons de Just Dance 2023, rappelons les nouveautés de cet opus : le grand ajout, c’est la présence d’un mode multijoueur en ligne. L’intégralité du jeu est ainsi jouable en ligne jusqu’à 6 joueurs, que ce soit entre ami ou avec des joueurs du monde entier avec un système de groupes. Il est possible de se connecter au menu de l’hôte et de se trémousser en simultanée avec d’autres personnes. A noter que le multijoueur sortira en retard sur Xbox Series.

Parmi les changements notables, on remarque un ravalement de façade : menus repensés, interface modernisée et nouvelle direction artistique. Cela ne plaira peut-être pas à tout le monde mais les développeurs veulent donner un coup de jeune bien mérité. Un nouveau système de progression et de récompenses fait également sont apparition, aux côté d’un système de recommandation. L’abonnement Just Dance+ est aussi présent, permettant de retrouver des musiques d’autres Just Dance.

On rappelle que Just Dance 2023 Edition est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch. Pas de Wii ou d’ancienne génération, la série passe également un cap à ce niveau.

Tracklist Just Dance 2023

Voici la liste complète des morceaux dans Just Dance 2023 :