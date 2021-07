Just Cause Mobile aura du retard et n’arrivera qu’en 2022

Square Enix prévoit de sortir plusieurs jeux mobiles dérivés de ses licences fortes, et Just Cause Mobile était censé être l’un des jeux qui devait arriver le plus rapidement, avec une sortie fixée à la fin de l’année 2021. Malheureusement, l’équipe de développement vient d’annoncer que la deadline qui était fixée ne pourrait être atteinte.

La pandémie change encore les plans

Même si on l’a vu lors brièvement lors du dernier Square Enix Presents, Just Cause Mobile aura finalement du retard et ne sortira pas en 2021, comme le studio derrière le jeu nous l’annonce sur Twitter :

« Comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 a affecté de nombreux studios, et malheureusement, le notre n’est pas différent. Nous avons du trouver de nouvelles manières de travailler et cela a entraîné des retards dans notre calendrier de développement. Le résultat, c’est que nous avons pris la décision difficile de retarder le lancement du Just Cause Mobile à 2022. »

Un retard compréhensible, qui est causé une nouvelle fois par la pandémie qui continue à sévir au sein des studios. On commence à avoir l’habitude de ce genre de retards maintenant, donc rien d’étonnant là-dedans. On découvrira ce Just Cause Mobile en 2022, sans plus de précision pour le moment.