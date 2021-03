Just Cause Mobile s’offre un nouveau trailer bourré d’action

Annoncé lors de la cérémonie des Game Awards 2020, Just Cause Mobile a profité de la diffusion du Square Enix Presents pour dévoiler un nouveau trailer bourré d’action et d’explosions en tous genres.

Lancement prévu à la fin de l’année

Basé sur l’univers de la célèbre franchise et intégrant un gameplay en vue verticale, le titre proposera aux joueurs et aux joueuses une expérience à la fois solo et multijoueur. Vous y incarnerez un agent entièrement personnalisable de la division spéciale Firebrand de l’Agence qui aura pour mission de mettre un terme aux agissements de Darkwater, un groupe de mercenaires composé d’anciens soldats de la Main noire.

Just Cause Mobile sortira en free-to-play à la fin de l’année sur iOS et Android.