Jusqu’à -77% de réduction sur les sièges gaming, il ne reste que quelques heures pour cette offre à la Fnac

Des sièges gaming et de bureau à moindre prix

Attention, c’est le dernier jour pour profiter des soldes liées au French Days, qui se terminent ce mardi soir. En effet, la Fnac propose des promotions sur plusieurs sièges gaming à cette occasion. On y retrouve certaines marques connues et bien installées, comme Razer ou Corsair, mais également des fabricants plutôt tournés vers la bureautique avec des alternatives très intéressantes pour votre dos et vos lombaires. En voici une sélection, avec même des chaises à -77% (oui oui, on parle de plusieurs centaines d’euros d’économies).

-77% pour un siège confortable

On commence justement par l’une des offres les plus alléchantes sur le papier avec une chaise de bureau de la marque Daccormax. Inclinable, avec appui-tête ajustable et un dossier à la fois souple et renforcé, c’est ce que propose ce produit, avec des bons avis récoltés (4.5/5 pour plus de 160 avis). Elle est actuellement affichée à 84.99€ au lieu de 369.99€ sur le site de la Fnac, autrement dit, une réduction de quasiment 300€.

Si l’on pense souvent aux marques gaming pour son siège, on paye souvent le prix d’un logo, sans forcément avoir le meilleur des conforts. Se tourner vers ses alternatives peuvent parfois être meilleur pour votre dos. Notez que le revendeur propose d’autres références à petit prix, comme ce siège à 52.99€ seulement.

Razer Kira Nagamaki

Si par contre, vous préférez un vrai siège gaming d’une marque connue, la Razer Kira Nagamaki est une bonne référence en entrée de gamme. Vendue habituellement à 169.99€, elle est affichée à 89.99€, ce qui est presque à moitié de son tarif habituel. Ce n’est peut-être pas la référence dans sa catégorie, mais à ce prix-là, vous retrouverez difficilement mieux. Notez qu’elle est disponible en différents coloris.

Corsair TC100

Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez cependant partir sur la Corsair TC100. Bien que la marque n’a pas l’expérience d’un Razer ou d’autres équipementiers présents sur le marché depuis de longues années, les premiers essais sont plutôt concluants, avec une chaise gaming confortable, un bon soutien lombaire, une capacité allant jusqu’à 120 kg et un design réussi. On regrette juste son poids un peu élevé.

D’autres références sont disponibles à cette adresse sur le site officiel de la Fnac. Mais vous avez ici sans doute les offres les plus intéressantes pour les sièges de bureau. On rappelle que ces promotions prendront fin ce soir, mardi 6 mai, à 23h59.