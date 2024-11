Call of Duty: Black Ops 6 confirme son démarrage historique pour la série

Plus de monde que jamais sur Call of Duty

La tendance se confirme aujourd’hui un peu plus avec Microsoft et Activision qui n’hésitent pas à vanter les scores spectaculaires de ce Call of Duty: Black Ops 6. Les deux se sont simplement fendus d’un message pour déclarer que ce Black Ops 6 avait réalisé le plus gros premier mois jamais enregistré pour un jeu Call of Duty (pour ce qui est des statistiques de jeu), avec le plus grand nombre de joueurs, le plus grand nombre d’heures jouées ainsi que le plus grand nombre de matchs organisés.

En revanche, Microsoft garde toujours le secret sur le nombre de copies vendues. Il faudra peut-être attendre le prochain bilan financier du groupe pour en savoir plus. On sait déjà via quelques territoires que la version PlayStation se vend davantage sur cet épisode par rapport aux opus précédents, étant donné que la version Xbox est moins plébiscité en raison de la présence du jeu sur le Xbox Game Pass.

Pour ne pas perdre tout cet engouement autour du lancement, la saison 1 du jeu viendra bientôt proposer deux nouvelles maps en plus tandis que le mode Zombies sera lui aussi enrichi.