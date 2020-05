John Wick Hex est officiellement disponible sur PlayStation 4

Sorti quelques mois plus tôt sur PC via l’Epic Games Store, le jeu tactique John Wick Hex est enfin disponible officiellement sur PlayStation 4.

John Wick prêt à casser des bouches sur la console de Sony

Les joueurs PS4 auront enfin l’immense plaisir d’incarner le fameux John Wick dès maintenant avec John Wick Hex. Le titre est désormais disponible sur la console de Sony pour un tarif assez décent de 19.99 €.

Pour rappel, le soft est développé par Bithell Games sous la houlette de Mick Bithell, créateur de Thomas Was Alone entre autres. John Wick Hex prend la forme au passage d’un jeu tactique entre temps réel et tour par tour, une timeline faisant avancer l’action des ennemis et de John Wick. Le tout, dans une narration prenant place avant les événements du premier film John Wick.

Autant dire que les fans hardcore de John Wick devraient y prendre leur pied dans ce jeu tactique aux allures de bande-dessinée dans son approche esthétique. Vous pouvez lire d’ailleurs notre test du soft qui s’était récolté un honnête 6/10 dans nos colonnes, tout vous rappelant que John Wick Hex est désormais disponible sur PS4 pour 19.99 €. Sa date de sortie sur Xbox One est encore inconnue pour l’heure.