Jim Ryan veut que les jeux PlayStation soient accessibles à de centaines de millions de personnes

Jim Ryan, CEO de PlayStation, est très souvent présent au micro de nombreux médias en ce moment, et n’hésite pas à enchaîner les déclarations chocs pour asseoir la stratégie PlayStation. Lors d’une keynote durant le GI Live: London, il s’est exprimé sur le problème du jeu vidéo à ne pas s’entendre aussi bien sur le marché que la musique, le cinéma ou la télévision.

Une envie d’aller encore plus loin

Durant son speech, il déclare alors que vouloir que les jeux PlayStation s’adresse à un plus large public :

« J’aimerai voir un monde où les jeux que nous faisons chez PlayStation soient appréciés par plusieurs dizaines de millions de personnes. Peut-être même des centaines de millions de personnes. »

Il n’hésite pas à comparer l’industrie du jeu vidéo à celle de la musique ou du cinéma, afin de mettre en avant le fait que selon lui, il existe des barrières qui empêchent les jeux PlayStation de dépasser une certaine audience :

« La musique et les films, ils peuvent être appréciés par un public presque illimité. Et je pense que certaines des œuvres de nos studios sont parmi les meilleurs divertissements qui ont été faits à travers le monde. […] De voir que cette limite est bloquée à 20 ou 30 millions de personne me frustre. J’aimerai voir un monde où des centaines de millions de personnes pourraient apprécier ces jeux. »

Si on ne prendra pas ces déclarations comme une envie d’arrêter de fabriquer des consoles (ne soyons pas fous voyons), on peut clairement y voir l’envie de Jim Ryan qui souhaite étendre le public visé par les jeux PlayStation, avec une stratégie qui commence à se traduire avec les portages PC.

On imagine que le bougre pense aussi au mobile étant donné que les grosses licences PlayStation devraient arriver prochainement sur smartphones. Le PlayStation Now est sans doute l’une des clés pour l’extension de la marque à l’avenir, mais il faudra que Sony rende le service plus attrayant avant de le voir comme une véritable arme pour toucher d’autres publics, à l’instar du Game Pass chez Microsoft.