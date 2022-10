Accueil » Actualités » PlayStation : Herman Hulst parle du rapprochement avec From Software et de potentielles adaptations

Il y a peu, Tencent et Sony ont renforcé leurs liens avec le studio From Software en s’octroyant quelques parts de la société. Sony possède maintenant 14,09% des parts du studio, de quoi laisser penser que le constructeur s’intéresse de très près aux licences de From Software et aux bénéfices qu’elles peuvent engranger. Si cela ne veut pas dire pour autant que le studio va se mettre à uniquement produire des jeux sur PlayStation, le renforcement de cette collaboration pourrait servir dans d’autres domaines chez PlayStation.

Elden Ring bientôt adapté en fil ou en série ?

Reuters a pu s’entretenir brièvement avec Herman Hulst, qui est à la tête des PlayStation Studios, afin de recueillir son avis concernant le rapprochement entre Sony et From Software.

Hulst n’exclut évidemment pas la possibilité que cette entente plus forte débouche sur des jeux bien particuliers, mais il semble aussi mettre l’accent sur le fait que les licences de From Software pourraient être utilisées par PlayStation Productions dans le cadre d’adaptations :

« Vous devriez avant tout penser aux collaborations du côté du développement de jeux, mais il n’est pas non plus impensable qu’avec nos efforts chez PlayStation Productions que nous explorions des opportunités. »

En somme, l’investissement de Sony a aussi pour potentiel but d’étendre son catalogue d’adaptations sur petit et grand écran. Avec le succès d’Elden Ring, on peut imaginer sans mal que PlayStation Productions voit là tout le potentiel de la licence pour une série ou un film (même si entre nous, pitié, non).

Cette interview est aussi l’occasion pour Hulst de préciser que Sony cherche à faire de nouvelles acquisitions pour renforcer ses pôles mobiles et PC. Autant vous dire que la saison des rachats n’est pas terminée.