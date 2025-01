Nous listerons ici les jeux d’ores et déjà confirmés comme étant des exclusivités (temporaires ou non) PlayStation. Naturellement, il s’agit ici d’exclusivités consoles, la plupart étant amenées à sortir sur PC tôt ou tard. La liste n’est pas exhaustive et regroupe surtout les sorties majeures à venir.

Baby Steps

Editeur / Studio : Devolver / Gabe Cuzzillo, Maxi Boch, Bennett Foddy

Date de sortie : 2025

Devolver a toujours le nez creux lorsqu’il s’agit de dénicher des concepts déjantés qui sortent du lot. Avec Baby Steps, il a une nouvelle fois trouvé une drôle de curiosité qui mise aussi bien sur son moteur physique que son humour décalé.

Baby Steps se présente comme un simulateur de marche, où notre héros va redécouvrir qu’il peut poser un pied devant l’autre, à condition de ne pas les mettre n’importe o. Chaque pas promet d’être une épreuve, surtout lorsqu’il est question de gravir des pentes ascendantes, ou pire, une montagne. Les animations grotesques du personnage lorsqu’il tombe ne manqueront certainement pas de nous faire rire dans cette petite promenade pas comme les autres, qui nous fera traverser des paysages plus ou moins désolés, avec quelques PNJ tout aussi absurdes que l’on croisera en cours de route.

Showa American Story

Editeur / Studio : 2P Games / Nekcom

Date de sortie : 2025

Que se serait-il passé si le Japon avait acheté les Etats-Unis au milieu des années 60 ? Personne ne s’est posé la question si ce n’est les esprits derrière Showa American Story, qui imaginent à quoi pourrait ressembler le continent américain s’il n’était qu’une colonie japonaise, où les deux cultures avaient fusionné. Et si ce twist ne suffisait pas, un soupçon d’ambiance post-apocalyptique a été ajouté avec des zombies qui se promène dans la nature.

Dans ce pot-pourri, on incarne une jeune femme, cascadeuse de métier, qui se réveille dans ce monde après un accident qui aurait dû lui couter la vie. Elle va devoir explorer les lieux tout en découvrant qu’elle possède maintenant un pouvoir particulier, et des compétences de combat qui lui permettent de trancher dans le vif n’importe quel mort-vivant qui croisera son chemin. Le jeu ne proposera pas uniquement des combats viscéraux et dynamique, dans la mesure où vous pourrez personnaliser votre foyer via plusieurs mini-jeux, comme celui de cultiver la terre.

The Midnight Walk

Editeur / Studio : Fast Travel Games / MoonHood

Date de sortie : 2025

Un peu de réalité virtuelle dans cette sélection, même si le titre sera aussi jouable sans posséder de casque PS VR2. Les créateurs de Lost in Random reviennent avec The Midnight Walk, un jeu d’aventure à l’esthétique très marquée, jouant avec la technique du stop motion via des paysages en argile.

Dans ce monde angoissant et rempli de monstres, vous devrez venir en aide à Potboy, un petit personnage qui fera tout pour échapper à tous les dangers et ceux qui veulent lui voler sa flamme. Vous n’incarnerez pas directement ce petit être, mais un autre personnage en vue à la première personne qui devra guider son compagnon à l’abri. Rien qu’avec ses premiers visuels et la promesse d’une direction artistique bluffante, The Midnight Walk se présente déjà comme l’un des grands jeux du PS VR2. Reste à voir s’il sera aussi marquant sans réalité virtuelle pour aider à l’immersion.

Death Stranding 2: On The Beach

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Kojima Productions

Date de sortie : 2025

Sam Porter Bridges n’a pas terminé ses livraisons. Après un premier épisode qui n’aura laissé personne indifférent, Death Stranding revient dans une suite plus qu’attendue, qui repoussera encore un peu plus loin le concept imaginé par Hideo Kojima et ses équipes.

Dans ce seconde épisode, Sam reprend du service mais ne se limitera plus à la zone des UCA. C’est désormais toute l’Humanité qui est en jeu ici, amenant notre héros à voyager à travers des paysages bien différents de ceux qu’il a l’habitude de parcourir. Ce qui est parfait pour introduire un tout nouveau casting toujours composé de stars hollywoodiennes, même si des têtes bien connues feront également leur retour ici, aussi bien de notre camp que dans celui de nos ennemis. Le gameplay ne devrait quant à lui pas tellement bouger même si l’inclusion de nouvelles zones rendra la typologie des lieux différentes, ce qui devrait amener à des moyens de traversée inédits. Les premières vidéos du titre jouent en tout cas la carte du mystère et du grand spectacle, ce que l’on attend d’un jeu signé par Kojima.

Ghost of Yotei

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Sucker Punch

Date de sortie : 2025

Tout aussi attachant qu’était Ghost of Tsushima, son monde ouvert avait montré ses limites et replonger dans la même contrée aux côtés de Jin Sakai n’était sans doute pas le bonne solution. Sucker Punch a donc pris un risque calculé avec Ghost of Yotei, qui se déroule dans une autre période du Japon et qui nous fait faire la rencontre d’une nouvelle protagoniste, Atsu.

Avec une toute nouvelle région à éviter, Ghost of Yotei évitera peut-être la redite. Les premières images qui nous sont montrées nous indiquent dans le même temps que le studio n’a rien perdu de sa superbe lorsqu’il s’agit de dépeindre des environnements à couper le souffle, l’un des attraits du premier épisode. Avec ce changement de cadre et de personnage, on peut également s’attendre à un gameplay remanié, Atsu ne combattant pas forcément de la même manière qu’Atsu et disposant sans doute d’un éventail d’armes un peu plus large.

Lost Soul Aside

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Ultizero Games

Date de sortie : 2025

Il est l’un des pionniers du programme China Hero Project, qui ne date pourtant pas d’hier. Lost Soul Aside n’est cependant pas reconnu pour sa ponctualité, ce qu’on lui pardonne aisément. Projet d’un seul homme en 2016, le jeu a depuis réuni tout un petit studio autour de lui jusqu’à attirer grandement l’attention de Sony. Les ambitions ont donc changé, et il n’est pas question de se louper après tant de temps à avoir demandé au public de patienter.

Lost Soul Aside a tout du rejeton légitime de Devil May Cry et de Bayonetta. Il se présente comme un jeu d’action aux combos flashy et spectaculaires, avec des séquences aux chorégraphies débridées, où notre protagoniste tout de noir vêtue montre ses impressionnantes capacités martiales (bien aidées par une créature magique qui l’accompagne). On ne le retiendra pas pour son originalité mais pour sa dose d’action complètement folle qu’il peut apporter, en espérant qu’il soit aussi agréable à jouer qu’à regarder.

Convallaria

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Loong Force

Date de sortie : Inconnue

Autre titre issu du China Hero Project et à ne pas confondre avec le RPG Sword of Convallaria avec qui il n’a rien à voir, Convallaria sera un shooter en vue à la troisième personne qui mélangera PvP et PvE pouvant accueillir une centaine de personnes dans une partie, dans un monde à la croisée des chemins entre de la science-fiction et de la fantasy.

Un titre assez ambitieux pour un studio dont c’est le premier projet, et qui, comme Lost Soul Aside, n’a cessé d’être repoussé. La dernière fois que l’on a concrètement entendu parler de lui, c’était lorsque l’on a appris que PlayStation allait bien éditer le jeu lui-même. Il en avait profité pour représenter le jeu qui aura de quoi rappeler Destiny, mais en TPS. Pas franchement original donc, mais si la formule est bien exécutée et que le loot est satisfaisant, la console pourra au moins compter sur un jeu service qui peut séduire une certaine communauté, comme The First Descendant l’année passée.

Exiledge

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Enigmatrix

Date de sortie : Inconnue

On enchaîne avec un autre TPS, et qui est lui aussi issus du China Hero Project. Ce n’est décidément pas la grande variété qui est le moteur du projet, mais certains jeux méritent le coup d’oeil à l’image de cet Exiledge.

Profitant de l’Unreal Engine 5 pour impressionner les esprits via sa technique, Exiledge a lui aussi un peu de Destiny en lui, mais en vue à la troisième personne. On y visitera un monde couvert par les océans, en dehors de quelques tours et constructions mystérieuses qui cachent de nombreux dangers. Votre but sera d’explorer ses tours pour y découvrir leurs secrets afin de comprendre l’histoire de cet univers. Là encore, rien de follement original, mais la réalisation de haut vol et la promesse d’un gameplay très dynamique aura de quoi attiser la curiosité.

Where Winds Meet

Editeur / Studio : NetEase Games / Everstone Studio

Date de sortie : Inconnue (déjà sorti sur PC)

Déjà sorti en Chine sur PC à la toute fin de l’année 2024, Where Winds Meet doit encore trouver le chemin jusqu’à l’Occident, ainsi que jusqu’aux consoles PlayStation. Et on a un peu hâte de voir si le jeu tiendra toutes ses promesses lorsqu’il sera disponible chez nous. Car des promesses, il en a beaucoup fait.

Certains diront même trop. Au fil de ses présentations, Where Winds Meet s’est présenté comme le jeu fourre-tout ultime dont il est difficile de distinguer une vraie singularité. Le pitch initial est de nous permettre de devenir qui on le souhaite au sein de la dynastie des Song, en nous offrant la possibilité d’être aussi bien un guerrier affûté qu’un médecin qui sauve des vies. Le jeu mettra pourtant l’accent sur l’action avec des systèmes quelque peu similaires à ceux de Sekiro, mais avec une liberté de mouvement bien plus libre. Il y aura beaucoup de subtilités à prendre en compte ici, avec de très grands arbres de compétences, du loot, des énigmes… Un beau programme, peut-être un poil ambitieux.

Ballad of Antara

Editeur / Studio : Infold Games / TipsWorks Studio

Date de sortie : Inconnue

À première vue, Ballad of Antara a tout d’un AAA habituel. Un action-RPG aux mécaniques de Souls-like comme on en voit tant, qui possède une jolie réalisation et la promesse d’un univers assez intriguant pour que l’on s’intéresse à son lore. Mais derrière cet écrin, il propose un modèle tarifaire inattendu pour le genre, celui du free-to-play.

Et forcément, cela inquiète. Les vidéos que l’on a pu voir du jeu ne comportaient pas les éléments traditionnels d’un jeu service gratuit, ce qui ne nous empêche pas de nous demander où est le piège. Si l’on croise déjà les doigts pour éviter les microtransaction invasives, on reste curieux de ce monde qui reprend le principe de Lords of the Fallen, en nous faisant voyager d’un plan d’existence à un autre, l’un étant corrompu et bourré à craquer de dangers. Contrairement à d’autres action-RPG de la sorte, on incarnera ici plusieurs personnages aux pouvoirs différents, et c’est peut-être via cette mécanique que le jeu espère que l’on fera chauffer la carte de crédit.

Sword of the Sea

Editeur / Studio : Giant Squid

Date de sortie : Inconnue

Si Journey vous manque (et on vous comprend tellement), mettez Sword of the Sea sur votre radar. Le jeu de Giant Squid (Abzu, The Pathless) évoque directement celui de thatgamecompany avec son système de glisse, où vous utiliserez ici votre épée en guise de planche de surf/hoverboard.

Un gameplay qui va surtout servir à la contemplation de paysages très colorés à travers plusieurs biomes, aussi bien des déserts de glaces que des zones touchées par des amas de lave. Ces décors seront votre skatepark personnel, avec des dunes à traverser pour prendre de la vitesse et des sauts à effectuer pour réaliser votre plus belle figure. Difficile de voir ce Sword of the Sea autrement qu’un successeur spirituel de Journey tant il utilise les mêmes systèmes et surtout une direction artistique assez proche.

Light of Motiram

Editeur / Studio : Tencent / Polaris Quest

Date de sortie : Inconnue

Dans un monde normal, une copie à peine cachée de Horizon Zero Dawn n’aurait aucune chance de débarquer sur PlayStation, et encore moins en exclusivité console. Mais les bons liens entre Tencent et Sony font que le constructeur ne trouve rien à redire à propos de Light of Motiram, qui vient pourtant piller l’identité visuelle de l’une de ses licences phares.

Des animaux robotiques, un mode post-apocalyptique repris par la nature, une architecture similaire… Tout fait ici penser à Horizon, si ce n’est que Light of Motiram s’axera davantage vers la survie et des combats contre des monstres façon Monster Hunter. Autrement dit, il sera vivement conseillé d’y jouer avec des amis pour rendre l’expérience un peu plus intéressante. Espérons pour lui qu’il possède quelques cartes à jouer qui lui permettront de se démarquer et de ne pas être éternellement catalogué comme la copie bon marché des aventures d’Aloy.

Project The Perceiver

Editeur / Studio : Papergames / 17ZHE Studio

Date de sortie : Inconnue

Le studio Papergames a fait parler de lui en fin d’année dernière grâce à la sortie du tranquille Infinity Nikki. C’est dans un monde bien moins coloré et sage qu’il devrait s’aventurer dans les prochaines années, puisqu’il participe au développement de Project The Perceiver aux côtés de 17ZHE Studio.

Ce jeu d’action en monde ouvert ne manquera pas d’évoquer rapidement Sekiro en tant qu’influence, même s’il se démarque par son principe rappelle plutôt Enotria: The Last Song. On incarnera ici un guerrier capable de revêtir les masques des ennemis tombés au combat afin d’hériter de leurs techniques et de styles de combat différents. Trouver le bon masque à adopter sera sans doute crucial pour remporter des duels façon Ghost of Tsushima, et quand vous ne ferez pas tâter de votre lame à vos adversaires, vous pourrez explorer un monde riche en secrets.

Ananta

Editeur / Studio : NetEase Games / Thunder Fire Studio

Date de sortie : Inconnue

Nombreux sont les studios qui visent le trône sur lequel HoYoverse est fièrement assis depuis presque cinq ans. Copier la formule de Genshin Impact est aisé, la faire perdurer dans le temps avec succès est bien plus difficile. C’est maintenant au tour de NetEase de tenter sa chance sur ce marché avec Ananta, anciennement nommé Project Mugen.

En choisissant un contexte urbain comme décor principal, l’objectif de NetEase est clair. Il veut également aller piocher dans tout ce que les mondes ouverts populaires ont réussi à faire ces dernières années, en ne cachant pas ses influences que sont GTA et Marvel’s Spider-Man. Cela veut donc dire qu’en plus du gacha action-RPG classique, on y retrouve de la conduite et une vie urbaine omniprésente, sans parler d’un système de traversée aérienne qui rappelle fortement les mouvements de l’Homme-Araignée. Un melting-pot bien servi par une réalisation solide, afin de l’aider à bousculer l’ordre établi des free-to-play.

Phantom Blade Zero

Editeur / Studio : S-GAME

Date de sortie : Inconnue

Malgré tous les jeux d’action spectaculaires que l’on a pu citer qui mettaient eux aussi en avant des affrontements avec des armes blanches, c’est bien Phantom Blade Zero qui tient la dragée haute lorsqu’il est question d’assurer de jolies chorégraphies. Si l’on pouvait craindre que cela ne soit que de l’esbrouffe avec son premier trailer, nous avons eu l’occasion de l’essayer lors de la dernière Gamescom afin de nous rendre compte que Phantom Blade 0 ne nous mentait pas.

Toujours est-il que ce qui a été présenté, mixant jeu d’action à l’ancienne à quelques éléments de Souls-like (comme les feux de camp, la réapparition des ennemis etc), est encore une note d’intention pour un jeu qui ne manque pas d’ambition. Dans la peau d’un homme condamné à mourir sous peu, Phantom Blade Zero nous entraînera dans une quête de vengeance avec des boss plus coriaces et impressionnants les uns que les autres, dans un univers sombre qui a déjà été présenté via un spin-off, Phantom Blade: Executioners.

Project Awakening

Editeur / Studio : Cygames

Date de sortie : Inconnue

Avec Cygames, il ne faut pas être pressés. Le studio a mis des années à sortir Granblue Fantasy Relink et il mettra encore plus de temps à sortir son Project Awakening. Voilà maintenant plus de 8 ans que le projet a été dévoilé avec une première bande-annonce, qui n’avait rien de réel et qui servait juste de note d’intention pour le studio.

Cela remonte à tellement loin que seule la PS4 avait été précisée comme plateforme. On ignore si un deal d’exclusivité tient toujours avec PlayStation, mais avec la sortie de Granblue Fantasy Relink uniquement sur les consoles PlayStation en plus du PC, c’est bien possible. Pour le reste, ce jeu reste encore très opaque et si le studio a récemment réaffirmé que le projet n’était pas mort, on ne se fera pas trop d’illusions sur une sortie en 2025.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Editeur / Studio : Saber Interactive

Date de sortie : Inconnue

Parlons de celui que l’on n’attend plus vraiment. Star Wars: Knights of the Old Republic Remake se trouve être dans une situation peu enviable, balancé d’un studio à un autre alors qu’il devrait être un gros projet qui nécessiterait plus de soin.

Embracer a décidé de retirer le projet des mains d’Aspyr pour le confier à Saber, ce qui, sur le papier, semblait être un choix logique, ce dernier studio étant plus à même de se lancer dans un remake d’envergure comme celui-ci là où Aspyr s’est spécialisé dans les portages/remasters sans prises de risques. Mais la gestion du projet semble complexe. On comprend surtout que ce remake a été annoncé bien trop tôt, et que la reprise en mains chez Saber entraîne une remise à zéro. Pas question de l’attendre en 2025 donc, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake étant coincé dans une galaxie très, très, très lointaine.

Marvel’s Wolverine

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games

Date de sortie : Inconnue

L’affaire des fuites chez Insomniac Games aura certainement été la raison pour laquelle Logan n’a pas montré le bout de ses rouflaquettes en 2024. Le studio a vu ses plans être totalement chamboulés suite à ce piratage d’envergure, qui aura révélé au monde entier des images de Marvel’s Wolverine provenant de versions de travail, loin d’être finalisées. De quoi impacter l’image que le grand public pouvait avoir du jeu, étant donné qu’il n’avait rien pu voir d’autre à son propos qu’une brève bande-annonce.

Insomniac Games prend donc certainement le temps de soigner la réapparition du jeu afin de nous faire oublier tout cela, et 2025 semble être l’année idéale pour refaire parler du jeu. On l’attend désormais depuis bien longtemps mais l’idée d’avoir un nouveau jeu Wolverine est plus alléchante que jamais. Le studio en a surement conscience grâce à l’année 2024 qui vient de s’écouler et qui a vu l’immense succès du film Deadpool & Wolverine.

Fairgame$

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Haven Studio

Date de sortie : Inconnue

Qu’attendre réellement de Fairgame$ depuis l’échec retentissant de Concord ? Le nouveau jeu service made in Sony et Haven Studio semble déjà regrouper tous les ingrédients dont ne veulent plus les amateurs de shooters, déjà gavés comme des oies avec les autres titres déjà présents sur le marché qui occupent trop de place et nous demandent trop d’investissement.

Si l’on attendra de voir un peu de gameplay avant d’être définitivement pessimiste, on ne pourra que regretter de voir Jade Raymond (Ubisoft, Visceral Games, Google) enchaîner les projets tués dans l’œuf. Curieusement, Fairgame$ a survécu à l’épuration des jeux service chez Sony, ce dernier ayant certainement un brin d’espoir pour ce titre. Il en avait aussi pour Concord, ce qui n’aide pas vraiment à se rassurer. Le destin de Fairgame$ sera peut-être différent, mais il sera en tout cas crucial à analyser pour déterminer si la stratégie de Sony sera définitivement mise à la poubelle ou non.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog

Date de sortie : Inconnue

Naughty Dog ose enfin sortir de ses petits chaussons bien confortables en allant s’aventurer dans une nouvelle licence. Si l’on met de côté les aspects publicitaires trop prononcés de sa première bande-annonce, Intergalactic: The Heretic Prophet a eu de quoi nous intriguer, notamment car le studio s’attaque ici à une formule de jeu d’action bien différente de ces précédents projets.

Dans les chaussures Adidas de Jordan, une chasseuse de primes, Intergalactic: The Heretic Prophet nous demandera d’explorer une planète sur laquelle personne n’est revenue depuis des siècles. Si l’on peut compter sur le savoir-faire du studio pour gérer toute la partie narrative du titre, bien aidée par des visuels qui semblent déjà exploiter au mieux la PS5 (et la PS5 Pro), on restera avant tout curieux de voir comme Naughty Dog s’en sort côté gameplay. Le titre devrait en tout cas faire pas mal parler de lui en 2025, en espérant cette fois-ci qu’il le fasse pour de bonnes raisons, et non pas parce que quelques grands illuminés veulent rajouter une couche de maquillage sur le visage de l’héroïne.

Physint

Editeur / Studio : Sony Interactive Entertainment / Kojima Productions

Date de sortie : Inconnue

On passera très rapidement sur Physint, le prochain jeu d’action-espionnage de Hideo Kojima… tout simplement parce que l’on ne sait rien à son sujet. Très occupé avec Death Stranding 2 d’un côté et OD de l’autre, Kojima ne peut pas être sur tous les fronts et ne parlera pas de Physint avant un bout de temps.

Si le retour du créateur japonais au genre de l’espionnage aura de quoi faire saliver les fans de Metal Gear Solid, on ne sait pas réellement si Kojima compte offrir une suite spirituelle à sa série ou s’il partira sur quelque chose de très différent. L’attente est de mise ici, d’autant plus que rien n’indique que ce Physint sortira sur cette génération.