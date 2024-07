Le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, tiré du dernier film Tortues Ninja, sortira en octobre

En attendant le deuxième film

L’éditeur avait simplement annoncé qu’un jeu tournant autour du film était en préparation, et il aura fallu attendre aujourd’hui pour en découvrir les premières images. Ce Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed se déroulera après les événements du film (le casting vocal du long-métrage est présent, du moins pour nos héros) et nous permettra de contrôler les quatre frangins dans les rues de New-York, que ce soit seul ou en coopération avec une autre personne.

Ce jeu d’action et de plateformes conservera le travail de l’artiste Woodrow White en adoptant la même identité visuelle que le film (à peu de choses près) et on nous promet également la même dose d’humour.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed est désormais prévu pour le 18 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible à 39,99 € et aura aussi droit à une version physique.