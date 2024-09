Les Mutants se déchainent

Présenté avec des premières images plus tôt dans l’année, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed reprend l’esthétique et nos jeunes tortues inexpérimentées du film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Teenage Years chez nous). On y retrouve notre fratrie à carapaces dans les ruelles de New-York où ils vont devoir tabasser du vilain dans un jeu d’action de type brawler avec quelques phases de plateforme.

Porté par son histoire, le titre suivra Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo dans leurs jeunes aventures où ils vont devoir faire face à une menace grandissante. On y croisera des visages connus comme ceux de Splinter ou d’April. Cette nouvelle bande-annonce permet d’apprécier le style visuel qui conservera le travail de l’artiste Woodrow White avec la même identité visuelle du film (mais en jeu vidéo). Un soft qui est développé par A Heartful of Games, studio derrière le sympathique Heart&Slash.

La sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed est prévue pour le 18 octobre sur PC, les deux générations de PlayStation & Xbox ainsi que sur Nintendo Switch. Une version physique est bien confirmée et sera vendue à une quarantaine d’euros. Notez qu’il sera jouable aussi bien en solo qu’en coopération locale avec une autre personne, pour une durée de vie estimée à une quinzaine d’heures pour tout finir.