Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de l’Epic Games Store, avec encore un nouveau jeu offert cette semaine. Et non des moindres avec un titre qui a reçu de nombreuses critiques élogieuses qui devrait ravir tout le monde.

Cette fois-ci c’est un jeu de plateforme en 2D à la direction artistique rétro créé par Paul Helman et Sean Scapelhorn sous l’édition de 505 Games. Vous allez incarner Horace, un petit robot qui atterrit dans une famille déjantée et qui va découvrir plusieurs facettes de la vie dans un monde où la guerre fait rage. Le titre promet plusieurs heures de contenus ainsi que des mini-jeux qui sont disséminés ici et là à travers les niveaux.

Pour rappel, afin de récupérer les jeux il vous suffit de vous connecter au launcher d’Epic (ou son site internet) et d’ajouter les jeux cités dans votre panier afin de les ajouter à votre bibliothèque. Les jeux sont liés à votre compte et sont accessibles sans limite de temps.