L’Epic Games Store et son jeu gratuit de la semaine vont vous faire remuer les méninges dans tout les sens. Après avoir offert Horace la semaine dernière, c’est un jeu de réflexion et de logique qui vous attend cette fois-ci. The Bridge est un puzzle game qui va vous forcer à réévaluer la façon dont vous percevez la physique.

Rencontre entre Isaac Newton et M.C. Escher

The Bridge est un titre développé et édité par The Quantum Astrophysicists Guild où vous devrez jouer avec la gravité ainsi qu’avec les perspectives afin d’avancer dans les différents niveaux. Ce ne sont pas moins de 48 énigmes qui vous seront proposées. Manipulations de la gravité, vortex gravitationnels, dimensions parallèles et bien d’autres concepts hallucinants dans un univers où les lois de la physique vous prennent par surprise, tout est permis dans le monde de The Bridge.

Pour rappel, afin de récupérer les jeux il vous suffit de vous connecter au launcher d’Epic (ou son site internet) et d’ajouter les jeux cités dans votre panier afin de les ajouter à votre bibliothèque. Les jeux sont liés à votre compte et sont accessibles sans limite de temps.