Après avoir fait un tour du côté des grands espaces agricoles d’Agricola dans sa version 2 joueurs, nous allons maintenant explorer de nouveaux mondes inconnus ! Ça se passe du côté de Living Planet, un jeu d’exploitation et d’enrichissement. Le but, réussir à vous faire le maximum d’argent possible en exploitant la planète. Après avoir détruit la Terre, quoi de mieux que de reproduire cela sur des planètes inconnues !

Initialement issu d’une campagne Kickstarter par l’éditeur Ludically, le jeu nous est parvenu en ce début d’année grâce à Asmodée. Le jeu propose une configuration allant de 2 à 4 joueurs. Il a été testé dans des configurations à 2 et à 4 joueurs et pour le coup, la variation de règles proposée pour adapter le jeu à 2 fonctionne très bien. Nous avons reçu une boîte venant d’Asmodée, le contenu est donc un poil différent par rapport à l’édition kickstarter du jeu.

Living Planet - Acheter sur Amazon De 2 à 4 joueurs; A partir de 14 ans; Durée : 30 min

Les corporations c’est le bien

Living Planet est un jeu de colonisation pour deux à quatre joueurs dans lequel vous allez incarner de grandes corporations avec pour objectif de vous renflouer en exploitant au plus la planète sur laquelle vous et vos concurrents viennent d’atterrir. Pour cela vous allez construire différents bâtiments de productions de ressources, de protections, financier ; vous pourrez explorer les alentours, ou encore commercer vos ressources et faire influer le cours de chacune d’entre elles.

Pour cela, le jeu fonctionne en plusieurs phases, durant vous allez tout d’abord choisir une valeur de dé entre 1 et 6. Si vous êtes le meneur, vous aurez à votre tour de jeu une action bonus liée à la carte face de dé jouée. Cette valeur possède de plus un intérêt primordial car il vous donnera également le nombre de tuiles que l’on piochera pour en choisir une par exemple. Tout dépend donc de ce que vous souhaitez réaliser comme action à chaque tour.

Le meneur de jeu décidera d’ailleurs, l’ordre dans lequel chaque joueur jouera. Le choix sera d’ailleurs important car, comme dans un Catan, chaque bâtiment pourra produire sa ressource dépendant de la face de dé. A lui de bien estimer quel joueur pourra profiter du choix des autres concurrents.

De plus, au fil des tours, la planète va s’appauvrir et des cataclysmes feront rage. Vos constructions pourront en pâtir et donc votre économie par la même occasion ! L’appauvrissement de la planète est d’ailleurs la méthode permettant de compter le nombre de tours, annonçant la fin de partie une fois que la jauge est remplie. Une idée aussi maligne qu’intelligente. On compte les points de victoire, liée à notre richesse, nos constructions, et le vainqueur devient la corporation la plus puissante.

Un jeu tactique et opportuniste

Living Planet est un jeu où on réfléchit à chaque moment quelles actions faire, non pas sur un tour, mais sur plusieurs tours en avance. D’autant plus que, étant donné que c’est au final le leader qui influencera en partie sur notre tour de jeu, on réfléchit à comment palier à ces soucis, et prévoir également quand nous aurons ce pouvoir.

Un des aspects qui influencera le plus notre tour de jeu sera bien entendu les cataclysmes, qui pourront totalement renverser le cours du jeu, nous faisant perdre le pouvoir de moult constructions et donc par la suite, de nombreuses denrées qui auraient été utiles. Ajoutez à cela toute la dimension valeur de marché des ressources, où il sera même possible de forcer un véritable krach.

Au final si le jeu semble dense et complexe au premier abord, il fait partie des jeux dans le genre les plus simples à appréhender en jeu. On construit sa tactique, on improvise lorsque l’on a une catastrophe face à nous, et le plus souvent, il suffit d’avoir une stratégie mieux pensée pour vaincre l’adversaire.

On pourra reprocher d’ailleurs au jeu de base manquer un poil de profondeur, mais pour cela, des extensions sont déjà proposées et disponibles du côte de l’éditeur, nous permettant de prolonger le plaisir.

Pour qui s’adresse Living Planet ?

Avec ses airs de jeu expert, Living Planet pourrait sembler être un gros jeu touffu et difficile d’accès. Il n’en est au final pas aussi expert que l’on pourrait le penser. S’il faut bien compter une trentaine de minutes de lecture de règles, et un temps de partie de deux heures dans une configuration à 4 joueurs (comptez 30 minutes de jeu par personne autour de la table).

En terme de matériel, Living Planet fait figure de référence pour ce genre de jeu ! Entre les meeples, les tuiles d’excellente facture, les nombreuses cartes et jetons, on retrouve un thermoformage également pensé pour le jeu.

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

: 2 à 4 joueurs Temps de partie : 60-120 minutes

: 60-120 minutes Auteurs : Christophe Boelinger

: Christophe Boelinger Illustrateurs : Ismaël Pommaz, Bertrand Benoît, Stéphane Gantiez

Ismaël Pommaz, Bertrand Benoît, Stéphane Gantiez Éditeur : Ludically

: Ludically Distributeur : Asmodée

Asmodée Prix : 50 €

Living Planet est un très bon exemple du jeu kickstarter sortant chez un distributeur. Un jeu réussi, au succès mérité, mais où la profondeur ne se retrouve que si on possède l’ensemble du contenu proposé lors de la campagne. Un très bon jeu qui gagne à être encore meilleur avec l’entièreté du contenu.