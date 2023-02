Japan Expo Sud : Retrouvailles avec la pop culture japonaise du 24 au 26 février au Parc Chanot

Après une précédente édition ayant réuni la bagatelle de 39.000 visiteurs, la Japan Expo Sud va bel et bien revenir au Parc Chanot à Marseille. La convention prendra place du 24 au 26 février prochain, et voici les premières infos sur son programme et ses invités.

LE rendez-vous à ne pas manquer à Marseille

Comme à son habitude, la Japan Expo Sud ne sera pas en reste en matière d’animations. Outre les nombreux stands commerciaux où vous pourrez dénicher quelques perles rares voire des objets artisanaux tout droit venus du japon, le salon devrait nous gâter sur sa programmation. En clair, il y aura comme toujours du cosplay, des conférences avec divers vidéastes et invités, du jeux vidéo mais également des concerts ou encore de la culture traditionnelle japonaise.

Du côté des premiers invités principaux, nous retrouverons Brigitte Lecordier que l’on ne présente plus ainsi que Philippe Ariotti, la voix officielle de personnages phares de Dragon Ball Z comme Freezer et Piccolo. Le Manga sera bien évidemment à l’honneur avec la présence de Chikashi Kubota, directeur de l’animation sur de nombreux films d’animation dont le fameux Dragon Ball Super : Super Hero. Enfin sur le côté musical, nous pourrons aussi citer Ilu Grace qui n’est autre qu’un duo R&B composé de la chanteuse Ayane et du batteur Kazu.

Autant dire qu’il y aura du beau monde sur cette Japan Expo Sud, et des expositions feront acte de présence dans ce festival, dont une pour le 50ème anniversaire de Black Jack, crée par Osamu Tezuka. Qui plus est, le vidéaste Sora viendra également partager sa passion du jeu vidéo en dédicaces et lors d’une session de questions/réponses. Les visiteurs n’auront donc pas vraiment le temps de s’ennuyer, et vous pouvez d’ores et déjà commencer à jeter un œil sur le programme jour par jour de la Japan Expo Sud via son site officiel.

Rendez-vous du 24 au 26 février prochain pour l’ouverture de la Japan Expo Sud au Parc Chanot de 9h à 18h. Les possesseurs des billets zen pourront quant à eux y accéder à partir de 8h30.