Brotato

Brotato est un jeu de type roguelite développé et édité par Blobfish. Incarnez une pomme de terre et équipez-vous de 6 armes simultanément afin de détruire les différentes vagues d'extraterrestres qui tenteront de vous tuer. Avec plusieurs dizaines de personnages jouables, disposant de caractéristiques propres permettant une grande rejouabilité, tentez de survivre jusqu'à l'arrivée des secours et améliorez vos caractéristiques afin de devenir surpuissant.