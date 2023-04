My Time at Sandrock : Une mise à jour majeure avec le mariage et les romances

De l’amour et du nouveau contenu

Après le grand succès de My Time At Portia, les développeurs de Pathea Games se sont mis à travailler sur une simili-suite, My Time At Sandrock. Accessible en early access depuis bientôt un an, le titre accueille souvent des patchs. Il a d’ailleurs été récupéré dans le catalogue de Focus Entertainment qui souhaite développer son portfolio de jeux indépendants.

Ce 12 avril, le jeu accueille sa mise à jour Knives Out, un patch qui est loin d’être avare en nouveautés. Si la liste complète des ajouts est disponible sur Steam, on peut tout de même noter l’arrivée de nouvelles quêtes de romances pour les personnages de Arvio, Qi, Fang, Justice, Pen, Unsuur et Catori. Plus attendu encore, le mariage est enfin disponible. L’occasion d’intégrer tout un système complet et d’autres nouveaux objets (tel qu’un lit double).

En toute logique, les joueurs et joueuses peuvent aussi découvrir un nouveau pan scénaristiques avec quelques histoires principales et secondaires ajoutées. Des mini-jeux, la météo pluvieuse, de nouvelles armes et de nouveaux objets font aussi leur apparition aux côtés de multiples ajustements et corrections de bugs. Une nouvelle bande-annonce nous illustre les points importants de cette MàJ.

Pour rappel, My Time at Sandrock est disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store. A termes, des versions consoles sont prévues, sans plus de précision sur la date de sortie.