Immortals Fenyx Rising présente son premier DLC aujourd’hui et sort une démo

Le premier DLC d’Immortals Fenyx Rising a annoncé sa date de sortie il y a peu, et il est d’ores et déjà disponible. Histoire de fêter cela et nous présenter un peu le contenu du DLC pour ceux qui n’ont pas déjà craqué sur le Season Pass, Ubisoft nous offre un nouveau trailer, ainsi qu’une vidéo qui nous présente la démo du jeu.

Une démo disponible pour tous

Ce premier DLC intitulé « Un Nouveau Dieu » nous emmènera sur l’Olympe après la quête principale pour que Fenyx rejoigne le clan très fermé des dieux grecs. Pour cela, le personnage devra passer toute une série d’épreuves de la part des autres dieux, afin de prouver sa valeur. Ce DLC est disponible dès maintenant.

Dans la foulée, Ubisoft nous présente aussi la démo du jeu dans un trailer. Cette dernière est en réalité celle que l’on a pu découvrir sur Stadia avant la sortie du jeu, mais elle est maintenant disponible pour toutes les plateformes.

Immortals Fenyx Rising est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia.