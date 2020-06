Deuxième opus de la licence, Hunting Simulator 2 vient tout juste de se faire une place sur PlayStation 4 et Xbox One. La simulation de chasse proposera de nombreuses nouveautés et une amélioration côté graphique. À noter que notre test devrait arriver très prochainement sur ActuGaming.

La chasse est ouverte !

Alors que le premier opus n’était clairement pas resté dans les annales de notre rédaction (vous pouvez allez jeter un œil à notre test), Hunting Simulator 2 débarque et vous promet une expérience de jeu en pleine nature, qui compte bien vous immerger le plus possible dans cette simulation de chasse.

À travers différents sites de chasse européen et américain, vous allez pouvoir découvrir :

Une nouvelle interface

33 espèces animales

70 modèles d’armes parmi les plus connus des chasseurs : Winchester, Barrett, Beretta, …

90 éléments vestimentaires et accessoires

Une sortie sur PC est d’ores et déjà prévue pour le 16 juillet prochain et le titre fera également ses armes sur Nintendo Switch mais plus tardivement.

Pour rappel, Hunting Simulator 2 est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.