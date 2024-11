Humanoid Origin, le studio créé par le réalisateur des Mass Effect, annule son AAA et met déjà la clé sous la porte

BioWare a laissé partir beaucoup de grands talents au cours de ces dernières années, et s’il a réussi à ramener quelques vétérans en son sein, d’autres étaient déjà occupés à fonder de nouveaux studios. C’était notamment le cas de Casey Hudson, l’un des grands piliers du groupe et qui a réalisé la trilogie Mass Effect ou encore Star Wars: Knights of the Old Republic. En 2021, il se lançait dans la création de sa propre équipe répondant au nom de Humanoid Origin, un studio qui devait travailler sur un AAA dans un univers de science-fiction. Trois ans plus tard, l’histoire se termine déjà.