Casey Hudson (Mass Effect) fonde Humanoid Studios et recrute pour la conception d’un nouveau AAA de science-fiction

Depuis son second départ de BioWare en compagnie de Mark Darrah fin 2020, Casey Hudson, un nom notamment connu pour son travail sur la trilogie originale Mass Effect, s’est fait assez discret. Bonne nouvelle, plus d’un an après avoir un peu disparu des radars, le développeur a refait surface il y a quelques jours par l’intermédiaire du nouveau site internet d’un studio qu’il a fondé l’an dernier au Canada : Humanoid Studios.

Un AAA SF multiplateforme en préparation

En plus de dévoiler cette information, le site en question indique que cette jeune entreprise, qui compte aussi dans ses rangs Izaak Moody (ex-Microsoft et Illfonic) et Melanie Faulknor (ex-BioWare) aux postes de directeur artistique et de Senior Producer, recrute activement dans différents domaines afin de développer « un AAA multiplateforme axé sur la narration et les personnages dans un tout nouvel univers de science-fiction. »

En attendant d’en savoir plus au sujet de ce projet dont on ne devrait pas avoir de nouvelles avant un bon moment étant donné qu’il semble n’en être qu’à ses balbutiements, notez que Gematsu a relayé les quatre artworks visibles sur le site de Humanoid Studios tout en précisant que rien ne précise qu’ils sont liés à cette future production. A suivre.