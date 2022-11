Hubris : Le jeu de science-fiction en réalité virtuelle arrivera le 7 décembre

Dévoilé plus tôt dans l’année, Hubris est le premier projet de jeu en réalité virtuelle du studio Cyborn, un studio habitué aux applications en VR/AR ainsi qu’en mocap. Assez discret dans sa communication, le titre s’était tout de même laissé approcher par notre équipe à la Gamescom cet été, avec une présentation qui nous avait assez séduite. Maintenant, on connait la date de sortie.

Aussi sur PlayStation VR 2

Jeu d’action et d’aventure en réalité virtuelle, Hubris mélange exploration, phases de plateforme et gunfights. Le titre propose également quelques énigmes à résoudre et des phases de natation. L’histoire nous fera suivre une jeune recrue Triple-0 envoyée dans le système des Planètes-Jumelles. Son objectif ? Retrouver l’agent Cyanha et survivre à l’environnement hostile.

Hubris sera disponible sur les casques compatibles Steam VR le 7 décembre 2022 puis arrivera sur Meta Quest 2, PlayStation VR2 et d’autres plateformes encore inconnues pour 2023.