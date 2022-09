Hubris : Nous l’avons vu, ce qu’il faut savoir sur la production VR de Cyborn

Dans le peu de productions VR que nous avons pu tester à la gamescom, nous avons eu Hubris. Pas forcément mis très en lumière non plus, le soft développé par Cyborn B.V. s’est tout de même laissé approcher lors de cette édition 2022 du salon allemand, qui a fermé ses portes il y a à peine quelques jours. Il est donc temps pour nous de vous partager ce qu’il faut savoir sur le premier jeu VR du studio.

Sauter, nager et tirer

Globalement, c’est ce à quoi nous pourrons nous attendre dans le jeu final. La démo testée nous a permis de voir des contrôles très basiques d’un jeu VR avec la possibilité de tourner la caméra, se déplacer avec le joystick, et interagir évidemment avec les rebords de murs ou falaise, et ainsi mimer les mouvements pour accrocher ces rebords-là, se relever et aussi manier notre pétoire. Il y aura assurément beaucoup de phases de plateformes et grimpettes dans Hubris, et il faut bien avouer que le tout était pas mal calibré, excepté peut-être un certain manque de précision sur l’appréciation des distances et le sprint.

En tout cas, l’aspect plateforme devrait être omniprésent sur le soft, qui se dotait également de phases à la nage. Et pour ce faire, c’est-à-dire remonter à la surface, plonger voire avancer, il fallait inévitablement effectuer les gestes comme si nous nagions vraiment. Le côté immersif devrait être incontestablement bien présent, et il faut dire que le tout marchait relativement bien, comme les séquences de gunfights.

De ce que nous avons vu, nous étions forcé de nous battre contre le faune et diverses méduses peut accueillantes qu’il fallait dézinguer avec notre pistolet laser, voire des espèces de tiques géantes, qu’il fallait vaporiser au risque de mourir, attaquées par ces dernières. Nous pourrons également nous battre contre des soldats, et il faut dire que le tout était fortement nerveux à souhait.

Grosso modo, le titre alternera des moments de plateformes et de gunfights plutôt frénétique, mais aussi de puzzles. Il y avait effectivement une phase où il fallait déplacer un conteneur, mais force est d’admettre que cette séquence nous a parue bougrement imprécise, peu intuitive et encore un peu boguée, surtout sur le côté sonore, assourdissant et peu agréable. Mais bref, la variété sera au rendez-vous sur Hubris, qui nous avait en tout cas l’air bien calibré, et doté de quelques passages où vous deviez aussi récupérer des tentacule de méduses, les mettre dans une machine, puis y récupérer une matière organique à poser d’un point à l’autre afin d’y fabriquer une corde organique, et ainsi progresser dans le niveau. En somme, le jeu était plutôt plaisant tout le long de cette démo, jusqu’à ne pas voir le temps passer du tout tant le titre est juste captivant.

Rendez-vous en jolie planète inconnue

Sur le plan graphique, Hubris pourrait être une belle surprise. Durant ces 30 minutes de démo, nous avons été grandement impressionnés par la modélisation faciale mais également des environnements, qui forçaient largement le respect. Pour un jeu sortant sur le Meta Quest 2, il y a de grande chance pour que le jeu soit possiblement une claque à sa sortie, tant les panoramas semblaient pour le moins propres et sans fioritures. Nous attendons de voir sa sortie finale pour nous prononcer vraiment mais pour le moment, c’est bien parti, même si on espère des environnements plus variés pour le coup.

Côté histoire enfin, nous n’en savons pas énormément. Nous savons juste pour le moment que nous incarneront une recrue de Triple-O, envoyée dans le système des planètes jumelles et aidée par une certaine Lucia, qui seront à la recherche de l’agent Cyanha. Excepté ce pitch de départ nous n’en savons pas plus que ça, et il faudra donc attendre de jouer à la version complète du jeu à sa sortie, histoire de voir de quoi il en retourne. Toutefois, le lore du jeu a l’air vraiment super intéressant mais encore une fois, wait & see sur le jeu final.

Hubris sera de sortie en fin d’année, sans plus de précisions sur Meta Quest 2 et HTC Vive. Nous ne savons pas si une possible version PSVR verra le jour également.