House Flipper est disponible dès aujourd’hui sur PS4

Après être sorti sur PC depuis plus d’un an, et avoir été un des jeux favoris de certains youtubeurs (oui, c’est pour vous Wankil), House Flipper vient tout juste de débarquer sur PS4. La sortie sur Xbox One aura lieu, quant à elle, demain.

Préparez votre huile de coude, les rénovations commencent !

Mais où est Valérie Damidot ?

Ne vous fiez pas au nom du jeu, il ne s’agit pas d’un jeu de pinball. Développé par Empyrean, House Flipper vous amènera à rénover des maisons dans un état plus que lamentable afin d’aboutir à une villa rêvée et faire un maximum de profit.

Longtemps moqué, ce jeu a malgré tout eu son petit succès, dû notamment aux nombreux streamers qui s’y sont essayés. Affiché à un prix de 24,99€ sur le PS Store, le jeu de rénovation est désormais téléchargeable sur vos consoles.

Pour rappel, House Flipper est disponible sur PC, PS4 et dès demain sur Xbox One.