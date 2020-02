PlayWay et Empyrean viennent d’annoncer que leur jeu House Flipper (déjà disponible sur Steam depuis mai 2018) va faire son apparition sur PlayStation 4 et Xbox One dans quelques jours.

Rénovez, reconstruire, embellir

Alors que les émissions de télévision concernant la rénovation et la reconstruction ont énormément de succès, voici House Flipper, un jeu reprenant les systèmes de restauration concernant des maisons dévastés, en ruines ou encore en très mauvais état.

Vous allez devoir restaurer et embellir de nombreuses maisons afin de les revendre et faire une plus-value et ce, enfin sur PS4 et Xbox One.

Acheter –> Rénover –> Vendre : House Flipper vous donne l’occasion de faire parler votre âme de bricoleur et d’artiste. Achetez, réparez et rénovez des maisons dévastées. Donnez-leur une seconde vie et vendez-les à profit!

Mécanique de réparation : Ce que vous avez à votre disposition, c’est un ensemble d’outils et de pièces. Utilisez-les pour marteler, percer, clouer et visser, et faire tout ce qui est nécessaire pour adapter, fixer ou nettoyer l’habitat.

Design d’intérieur : Expérimentez les conceptions d’intérieur et les styles de décoration que vous aimez. Décorez et meublez les intérieurs avec des centaines d’articles uniques que vous êtes libre de choisir. Exprimez-vous!

: Aimez-vous le design d’intérieur et voulez-vous remplir des pièces vides avec votre style préféré? Vous pouvez acheter un appartement vide et le meubler. Préférez-vous que seuls les ingénieurs comprennent? Vous pouvez vous concentrer sur les réparations et les installations. Êtes-vous un expert de l’approche « petit déménagement, grand changement »? Vous pouvez acheter une maison décente et la rendre parfaite en ajoutant du style et en réparant des choses. Gestion du budget : Le but ultime de l’entreprise de déménagement est le profit. Êtes-vous un preneur de risques? Aimez-vous investir? Estimez le profit et trouvez le meilleur rapport risque/récompense pour vous.

Progrès : Il est très difficile de changer de maison. Améliorez et perfectionnez vos compétences. Procurez-vous de meilleurs outils. Déployez de nouveaux mécanismes et gagnez de l’argent pour augmenter vos investissements et accélérer vos progrès. Amusez-vous!

House Flipper arrivera sur PlayStation 4 le 25 février et le lendemain sur Xbox One.