Horizon Forbidden West présente son cast en vidéo

Horizon Forbidden West nous avait présenté un peu plus son histoire et ses personnages humains hier, avec beaucoup de retours mais aussi une surprise de taille que l’on avait pas forcément reconnue sur le coup.

Horizon Forbidden West joue la carte Matrix (mais sans Keanu)

Cette vidéo de 7 minutes montrant les coulisses est assez intéressante puisqu’en plus de montrer un peu le processus de motion capture, on a droit aux présentations des personnages par ceux qui leur prêtent leurs apparences, leurs jeux d’acteur et leurs voix (pour la version anglaise).

Le casting dévoilé pour l’instant est donc :

Aloy : Ashly Burch

Sylens : Lance Reddick

Kotallo : Noshir Dalal

Tilda : Carrie-Anne Moss

Varl : John McMillan

Erend : John Hopkins

Et pour aller plus loin, chaque acteur et actrice a aussi droit à une petite vidéo à part pour nous en dire un peu plus.

L’équipe semble notamment assez fière d’avoir réussi à réunir les acteurs pour leur faire tourner les scènes ensemble. Ce qui permet d’aller un peu plus loin que la motion capture mais aussi que chacun puisse aller plus loin dans son jeu en se nourrissant de celui des autres.

Ashly Burch qui incarne Aloy précise au passage qu’elle a notamment fait quelques scènes à dix personnes, un record pour sa carrière pourtant des plus riches avec par exemple fin mars, le retour de son premier grand rôle (en dehors de sa websérie) dans Tiny Tina’s Wonderlands.

On ne va pas trop s’étendre sur le retour d’Ashly Burch, Lance Reddick, John McMillan et John Hopkins qui sont respectivement Aloy, Sylens, Varl et Erend. Même s’il faut préciser que la dynamique du groupe a évolué du côté des héros. Aloy a gagné en assurance mais Varl et Erend la voient moins comme une élue et plus comme une femme forte mais pas dénuée de défauts.

On nous présente Kotallo, un guerrier d’une tribu qui s’est séparée en trois factions. Il a pour volonté de ramener de l’unité entre les trois clans. Il est interprété par Noshir Dalal, un habitué du jeu vidéo et du doublage. Il est notamment Sekiro dans le jeu éponyme ou Charles Smith dans Red Dead Redemption 2. Ce n’est pas sa première production PlayStation puisqu’il a aussi participé à Uncharted 4, Spider-Man, Days Gone, Tsushima et Miles Morales.

Mais forcément, tout le monde retiendra surtout Carrie-Anne Moss, la Trinity des Matrix et la Jeri Hogarth des séries Marvel de Netflix. Elle en dit beaucoup moins sur son personnage Tilda qu’elle décrit comme manipulatrice et mystérieuse. Dans la vidéo dédiée, l’actrice précise que Tilda a eu une enfance tragique ce qui a forcément un impact sur ses actions dans Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West sortira le 18 février sur PlayStation 4 et PlayStation 5.