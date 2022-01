Horizon Forbidden West dévoile enfin son histoire dans un gros trailer rempli d’images inédites

On approche enfin de la sortie de Horizon Forbidden West, presque cinq ans après le premier épisode. Le titre de Guerrilla Games sort maintenant dans un petit mois, et la communication autour du jeu devrait de plus en plus s’accélérer. Sony dévoile aujourd’hui un nouveau trailer pour sa prochaine grosse exclusivité, qui met enfin en lumière le périple d’Aloy en s’attardant un peu sur l’intrigue de ce second volet.

Aloy part en quête de vérité

On découvre donc un aperçu de la nouvelle aventure d’Aloy, qui la mènera dans l’Ouest prohibé à la recherche de réponses sur le passé, tout en faisant face à un fléau qui ronge la nature et à une tribu qui contrôle les machines. Pour l’aider dans sa quête, elle pourra compter sur des alliés fidèles, comme Varl et Erend, et elle rencontrera aussi d’autres personnages qui vont se joindre à elle.

Un nouveau key-art, que vous pouvez voir dans l’en-tête de cet article, permet aussi de mettre en lumière tous ces personnages, avec les deux camps bien séparés. Le studio nous offre également quelques screenshots pour être bien rassasiés, et attendre sagement la sortie du jeu dans quelques semaines.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont ouvertes.