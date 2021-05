Horizon Forbidden West a dévoilé 14 minutes de gameplay époustouflant sur PS5

Le State of Play spécial Horizon Forbidden West nous a montré beaucoup de choses concernant cette suite des aventures d’Aloy. Voici tout ce qu’il fallait retenir de cette présentation.

Le studio Guerrilla nous a dévoilé une longue séquence de gameplay où Aloy doit sauver son ami Erend avec qui elle a noué une profonde amitié dans Horizon Zero Dawn. Dès les premières minutes, on retrouve rapidement la menace principale de l’univers, à savoir les machines. Celles-ci sont d’ailleurs contrôlées par une tribu hostile qui est responsable de l’enlèvement d’Erend. Comme attendu il y aura de nouvelles « races » de machine à dégommer tout au long de l’aventure.

L’histoire semble cette-fois-ci se concentrer sur un fléau ou une tempête rouge qui semble avoir des effets néfastes sur la faune et la flore. Aloy va alors devoir trouver des artefacts anciens afin de stopper la menace.

Evidemment, ce qui saute aux yeux, c’est l’aspect graphique qui gagne réellement en puissance. Le fait que le titre soit cross-génération PS4/PS5 faisait un peu peur, mais force est de constater que ces images capturées sur la dernière console de Sony ont montré les dents. Dans un San Francisco en ruine, nous avons pu observer des arrière-plans fabuleux dont le fameux pont, une physique de l’eau incroyable, et surtout des fonds marins absolument sublimes. Bref, Horizon Forbidden West fait rêver, à tel point que cela semble être trop beau pour être vrai malgré que l’on soit à l’ère de la « next-gen ».

Côté Gameplay, on remarque que les fondamentaux restent. Aloy peut tirer à l’arc ou à la fronde, sans oublier sa lance au corps à corps. Toutefois le studio semble avoir fait des progrès de ce côté là puisque ces phases (assez molles dans le premier) gagnent en fluidité, et nous avons même droit à une attaque ultime avec une petite cut-scene. Les transitions arc/lance semblent être aussi bien plus pratiques pour réaliser des combos.

Notre héroïne augmente aussi sa palette de déplacements avec un planeur comme presque tous les mondes ouverts désormais (eh oui le premier Horizon était sorti avant Breath of the Wild), mais surtout de nouveaux mouvements avec le grapin pour escalader un peu partout.

Soyons également mesuré car cette mission, s’achevant sur un combat de boss, avait tout de même de nombreuses séquences qui semblaient scriptées, mais Sony et Guerrila ont tout de même réussi à nous enthousiasmer avec ce petit aperçu et on espère avoir d’autres informations bientôt.

Thanks for watching our #HorizonForbiddenWest gameplay reveal! We don't have an exact release date just yet, but development is on track and we will have an update for you very soon – thank you as always for your ongoing support!

— Guerrilla (@Guerrilla) May 27, 2021