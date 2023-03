Le jeu Homicidal All-Stars change de nom pour devenir Showgunners, sortie prévue en mai

Homicidal All-Stars n’avait pas fait grand bruit lors de son annonce, mais il fait aujourd’hui peau neuve pour mieux faire parler de lui. Et cela passe par un changement de nom, puisqu’il faut désormais l’appeler Showgunners. Le titre du studio Artificer et de Good Shepherd Entertainment ne change pas pour autant de concept et se prépare même pour une sortie assez proche, puisqu’on apprend grâce à son dernier trailer que le jeu sortira courant mai.

Une démo pour convaincre les foules

Pour celles et ceux qui n’avaient jamais entendu parler de Homicidal All-Stars, désormais Showgunner, il s’agit d’un jeu de stratégie au tour par tour qui nous glisse dans la peau de candidats de télé-réalité un peu fous, où chacun d’entre eux doit se faire la peau pour gagner les faveurs du public. Le studio dit s’inspirer d’univers tels que RoboCop ou bien Running Man, avec feeling très années 80-90.

Showgunners sera disponible dès le 2 mai prochain sur PC via Steam et GOG. Le jeu dispose déjà d’une démo qui intègre un mode Twitch, qui permet aux viewers de voter pour influer sur le cours de la partie des streamers. Une belle façon d’aller au bout du concept de ce show mortel déjanté.