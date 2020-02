Sorti le 21 janvier 2020 en accès anticipé, Temtem réalise de très beaux chiffres pour son premier mois de lancement. En effet, ce ne sont pas moins de 500 000 exemplaires qui ont trouvé preneur sur PC.

Alors que la campagne Kickstarter avait déjà été un succès avec plus de 500 000 dollars récoltés, Crema Studio a annoncé sur Twitter que le jeu avait dépassé la barre des 500 000 ventes. Un très beau chiffre pour le studio espagnol dont le jeu n’est actuellement vendu que sur PC (Une version Switch est prévue plus tard). Nul doute que ce chiffre continuera d’augmenter au fil du temps, le jeu étant pas mal relayé sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming.

Si vous voulez vous lancer dans l’aventure Temtem, sachez que le jeu est disponible sur Steam, Discord ainsi que Humble Bundle au prix de 30,99€. Le jeu étant en accès anticipé, il se verra doté de plusieurs mises à jours afin de débloquer du contenu supplémentaire. Sachez par ailleurs que les développeurs vont bientôt nous dévoiler une feuille de route pour les prochaines semaines à venir afin de savoir ce qui nous attend.

Si vous avez déjà craqué pour le jeu ou que vous comptez l’acheter d’ici peu, n’hésitez pas à aller jeter un oeil à notre FAQ ainsi qu’à notre guide complet sur l’aventure qui regorgent de quelques astuces.

Interesting facts, don't you think?

Here's another nice number: Temtem has officially sold over 500.000 copies worldwide!🎉✨

We wanted to thank everyone for their support, and take a look at how we are doing so far ❤

There is so much more yet to come!

— Temtem (@PlayTemtem) February 21, 2020