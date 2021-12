Hogwarts Legacy : Le trailer remplacé par celui de Wonder Woman aux Game Awards ?

On ne l’a plus vu depuis plus d’un an, et l’impatience commence à monter. Hogwarts Legacy devait initialement sortir en 2022 avant d’être repoussé, et chaque événement de l’année aura été l’occasion de croiser les doigts pour le voir apparaitre. Les Game Awards semblaient être la dernière chance des fans, mais le jeu était bien aux abonnés absents. Certains insiders indiquent alors que le jeu devait être présent lors de la cérémonie, mais a été remplacé. On fait le point sur cette rumeur qui est à prendre avec beaucoup de pincettes.

WB concerned of more J.K media backlash, they understand it will happen regardless of when asset is shown but ‘hesitant and concerned’ is current mood. pic.twitter.com/3FBT8NnkU5

Awaiting sign off from Warner. They have final decision/approval for public release.

Depuis quelques mois, une nouvelle insider fait parler d’elle suite à ses prédictions avérées sur le gros show PS5 de septembre, nommée Millie A. Un début de réputation très solide donc, loin des pseudo-insiders que l’on voit fleurir un peu partout ces temps-ci.

Il y a quelques jours, Millie A a indiqué que même si elle pensait que le jeu serait présenté aux Game Awards, Warner Bros était en train de peser le pour et le contre concernant ce nouveau trailer, ayant peur de se retrouver dans la même situation que l’an dernier suite aux polémiques entourant J.K. Rowling, qui ont affecté la communication autour du jeu. Elle a alors indiqué que l’éditeur allait certainement jouer la sécurité, en étant hésitant.

Warner Bros. made a late call to pull Hogwarts Legacy from The Game Awards. It was replaced by the Wonder Woman CGI trailer, also from Warner.

Game Awards teased Hogwarts with floating candle tweets 🕯 a week ago.

Game expected to be shown at rumoured upcoming PlayStation event

— Latest PS5 / 最新のPS5 (@LatestPS5) December 10, 2021