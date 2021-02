Les joueurs PC d’Hitman 3 peuvent désormais importer les lieux des deux premiers jeux

Il y a quelque temps, le studio IO Interactive avait promis de permettre l’import des lieux d‘Hitman et Hitman 2 sur Hitman 3 avant la fin du mois de février. Ils tiennent aujourd’hui parole puisque la manœuvre est désormais possible. On vous explique la marche à suivre.

Promesse tenue

Les joueurs PC possédant Hitman 1 et/ou Hitman 2 peuvent désormais importer gratuitement les maps de ces opus sur Hitman 3. Les développeurs ont posté un guide en trois étapes pour y parvenir afin de prouver que vous avez bien les jeux en votre possession. Le studio précise que cette opération est irréversible et qu’il est conseillé d’utiliser un navigateur sur PC étant donné que la version mobile n’est pas pleinement optimisée.

Rappelons que cela est surtout mis en place au vu de l’exclusivité du troisième opus sur l’Epic Games Store afin que ceux qui ont acheté les deux premiers sur Steam à l’époque puisse profiter du contenu déjà acquis. Pour faire le lien, vous devez d’abord créer un compte IOI afin d’inclure vos deux plateformes. Vous verrez ensuite le statut de votre compte avec ce que vous possédez et ce que vous pouvez importer sur Hitman 3. Vérifiez bien avant de faire cette opération et suivez bien les instructions.

Désormais l’agent 47 n’est plus limité par la frontière des plateformes et peux donc assassiner ses cibles où bon lui semble. On vous conseille d’ailleurs vivement la trilogie qui sublime la série comme le raconte notre test d’Hitman 3.