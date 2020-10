Immortals Fenyx Rising présente son histoire, une démo Stadia disponible

Au cours de ces trois derniers jours, Google a enchaîné quelques annonces. Parmi celles-ci, on peut noter le retour de Young Souls, RPG coopératif très attendu de la scène indépendante. Mais la grande star des dernières présentations, c’est Immortals Fenyx Rising, qui a déployé une démo sur Stadia dans la foulée.

Incarnez Fenyx, la seule qui peut sauver les Dieux

La première chose à noter, c’est donc l’arrivée d’une démo sur Stadia. Si vous disposez d’une connexion internet relativement convaincante, fibrée de préférence, vous pouvez donc lancer la plateforme de Google et profiter d’une session d’une bonne trentaine de minutes pour découvrir l’univers du titre. L’occasion également de prendre en main les mécaniques de gameplay.

L’autre nouveauté, c’est une bande-annonce qui se focalise sur l’histoire. Ce Story Trailer met en avant Fenyx, personnage principal de cette épopée, qui va devoir réunir et sauver les dieux grecs de Typhon, titan meurtrier. Le tout est saupoudré d’humour, avec des dialogues légers.

Si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement découvrir un peu de gameplay supplémentaire, vous pouvez découvrir notre récente preview, écrite ou vidéo. Immortals Fenyx Rising sortira le 3 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et Google Stadia.