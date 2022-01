Have a Nice Death va démarrer son accès anticipé le 8 mars

Lors du pré-show des Game Awards, on a pu découvrir le prochain projet du studio derrière Unruly Heroes, Have a Nice Death. Le titre a su taper dans l’oeil de pas mal de monde grâce à sa direction artistique séduisante, son univers étonnant et sa promesse de gameplay qui semblait plus que solide. On en découvre aujourd’hui un peu plus grâce à une preview en provenance du site IGN, qui a pu diffuser 15 minutes de gameplay.

L’accès anticipé se précise

On découvre donc le début du jeu grâce à cette nouvelle vidéo, où l’on voit la Mort tenter de remettre un peu d’ordre dans ses rangs histoire de pouvoir partir en vacances par la suite. Les départements de la société Death Inc., qui servent de décors au titre, sont générés de manière procédurale, et on pourra y croiser tout un tas de personnages loufoques.

En plus d’avoir droit à cette longue session de gameplay, Magic Design Studios nous apprend que Have a Nice Death sortira en accès anticipé le 8 mars sur PC. Cette version comportera déjà de nombreux niveaux avec plusieurs boss, plusieurs PNJ, et plein de mécaniques de gameplay à découvrir. On nous promet alors une sortie complète environ un an plus tard, avec des modes de difficulté et d’accessibilité, plus de boss et de nouvelles armes.

D’ici, si le titre vous charme déjà, vous aurez l’occasion d’y jouer dès le 8 mars.