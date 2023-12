Melody Macato au pays des merveilles musical

C’est avec ce premier trailer que nous découvrons Harmonium The Musical. Le titre nous mettra dans la peau de Melody Macato, une petit fille de 10 ans philippino-américaine devenue sourde très jeune. Aspirée dans un pays des merveilles musical, notre héroïne va devoir sortir de ce monde en vainquant la cacophonie, une entité qui dévore tout sur son passage et ainsi rentrer à temps pour montrer son premier spectacle musical à ses amis.

Attirant rien que sur cette bande-annonce, le soft nous promet une aventure narrative qui fait chaud au cœur, et accessible pour tous les types de joueurs et joueuses, dont les sourds et malentendants. Logique étant donné que le jeu proposera diverses énigmes à réaliser à base de langage des signes américain, et forcément de musiques en général. Indéniablement, le concept comme la direction artistique flatte agréablement l’œil, et nous sommes impatients de pouvoir toucher à ce titre plein de promesses.

Harmonium The Musical est prévu sur PC à une date pour le moment inconnue, et notez qu’il sera aussi disponible via le Game Pass à sa sortie.