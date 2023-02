Gunnar : Notre avis sur les lunettes gaming Razer Torpedo

Les lunettes gaming sont de plus en plus nécessaires pour jouer devant un écran sans se casser les yeux. Nous avions jadis testé trois modèles de chez Gunnar avec la Apex, Viper et FPS by Razer. Et d’ailleurs, Razer continue de s’immiscer dans les lunettes gaming avec un autre modèle, estampillé Torpedo. Après une FPS by Razer très sympathique et confortable, il est temps de vous donner un avis sur ce modèle Torpedo, qui reste sur une certaine qualité.

Packaging et design satisfaisant

Sur ce nouveau modèle, Razer a fait assez fort en matière de packaging. Outre la simple boite cartonné Gunnar, l’étui contenant les lunettes est en revanche plutôt classe. La finition est clinquante à souhait, et avec une fermeture relativement facile et sans le moindre accroc pour ranger vos lunettes. Sachez qui plus est qu’outre lesdites lunettes, vous aurez dans l’étui une lingette pour les lunettes, une tige en nylon, une notice vous montrant comment changer de tiges de lunettes, ainsi qu’une pochette de protection pour les ranger.

Force est d’admettre que le modèle Torpedo en met plein la vue sur son packaging, extrêmement soigné comme le design. Effectivement, les Torpedo de chez Razer n’en restent pas moins attrayantes à l’œil. Le design en jette, et on apprécie tout particulièrement les verres incurvés, pour une protection relativement optimale contre la lumière bleue de l’écran de votre PC. En somme, Razer devrait certainement conquérir sans problème les joueurs à la recherche de lunettes à la finition satisfaisante, tout en protégeant leurs petits yeux fragiles.

Confort au top

Sur l’aspect purement confort, les Torpedo font largement le boulot. Que l’on porte ou non un casque gaming lors des sessions de jeu voire pour le travail, ces dernières ne s’avèrent à aucun moment contraignantes. Mieux, le poids de celles-ci, à savoir seulement 26g, en passerait presque inaperçu. Si l’on peut forcément pester sur les verres un peu jaunâtres qui sont là justement pour protéger, force est d’admettre que les Torpedo sont pratiques à porter, peu importe le contexte.

Pour l’autre point fort de ce modèle, sachez qu’il est possible de changer les branches. Vous pouvez de fait passer d’une paire de tiges de lunettes classiques, à de simples tiges en nylon. Ayant testé les deux, il faut bien avouer que les deux dispositions restent autant coquettes les unes que les autres. Le côté flexible de la tige en nylon permet de bien maintenir les lunettes également, pour un confort optimal. Nous pourrons cependant juste pinailler sur l’absence de vraies plaquettes entre les deux verres, afin d’optimiser le confort des lunettes.

Le seul point noir de la version Torpedo de Razer, proviendra du changement de tiges. Il n’est pas rare de devoir un peu forcer sur le bouton des lunettes afin d’enlever les tiges, afin de les changer par la suite. Qui plus est, nous restons un peu sceptiques quant à la solidité de ce système, qui pourrait se casser si l’on force un peu trop sur les tiges en nylon et la réglette en caoutchouc, peu convaincante sur sa robustesse. Néanmoins, l’idée reste bonne et permet d’octroyer une petite variété à l’utilisateur, qui peut choisir entre la tige traditionnelle ou celle en nylon pour une protection optimale pour le gaming ou la simple bureautique.

Conclusion

Le modèle Torpedo de Razer est une aussi bonne paire de lunettes que les FPS by Razer. Si le prix sera une nouvelle fois un certain budget – 79,90 € – vous en aurez toutefois pour votre argent. Entre le fait de pouvoir changer les tiges des lunettes, son confort plaisant mais aussi son packaging vraiment généreux, Razer ne se moque pas du monde. Si comme nous l’avons énoncé plus tôt dans cet article, la solidité du changement de tige nous parait quand même douteuse, le reste est largement satisfaisant sur tous les points comme les verres, qui protègent juste ce qu’il faut pour les personnes faisant de la simple bureautique ou du gaming. En clair, si vous voulez craquer pour une bonne paire de lunettes gaming, alors les Gunnar Torpedo par Razer peuvent être une très bonne alternative.