Gunnar : Présentation et avis sur les lunettes gaming

La lumière bleue sur les écrans est souvent néfaste car elle provoque une fatigue visuelle plus ou moins importante. Bienheureusement, des lunettes anti-lumière bleue existent pour palier à cela, et nous avons eu l’occasion de tester divers modèles provenant directement de chez Gunnar. Il est ainsi temps de vous présenter les trois modèles, tout en donnant notre avis sur ces derniers.

Présentations des modèles Apex, Vayper et FPS by Razer

Sur les trois modèles que nous avons pu tester longuement, nous avons en premier lieu l’Apex. Présentée comme une gamme qui marche aussi bien que la Vayper, ce modèle est destiné principalement à la bureautique. Cette gamme dispose de verres un peu plus arrondis que les deux autres modèles, et est disponible en teinte ambré ou clair pour les verres, en fonction du degré de protection que vous voulez pour vos yeux. Deux couleurs sont disponibles pour l’Apex – or ou noir -, et avec un tarif fixé à 79,90 €.

Concernant le second modèle, nous avons la Vayper, qui est la gamme la mieux vendue. Orientée gaming à contrario de l’Apex, la Vayper propose ici des verres cette fois-ci un peu plus rectangulaires et des branches plus arrondies. Ce modèle là est disponible lui aussi à 79,90 €, ne se dote que de la couleur noire et seulement d’une teinte ambré sur les verres comparé à l’Apex, qui propose deux types de verres.

On termine avec le modèle FPS by Razer. Plus présent en général sur les souris, claviers ou encore casques gamer, la marque Razer s’associe avec Gunnar pour proposer les FPS by Razer. Ici, on retrouve des verres et des branches plus traditionnelles. Comme la Vayper, ce modèle FPS By Razer est fait pour le gaming, et propose ici un tarif de 99,90 €. Au passage, seule la teinte ambré est disponible sur les verres, ainsi qu’un seul coloris – noir puis vert sur les branches.

Notre avis sur ces trois gammes

Maintenant que les présentations de ces trois modèles sont faites, il est forcément temps de donner notre avis sur ces derniers que nous avons pu tester longuement. Sur le premier modèle soit l’Apex, force est d’admettre que le confort est de mise, et la légèreté des lunettes est des plus agréables. En revanche, on pourra regretter l’esthétique globale qui ne plaira pas à tout le monde, et qui est pour le coup un peu plus adaptée à la clientèle féminine. Les deux plaquettes ne nous ont pas paru des plus solides également, mais celles-ci remplissent leur contrat dans le confort néanmoins.

Au-delà de ça, le modèle est extrêmement convaincant, et fait le boulot notamment si vous passez beaucoup de temps sur votre PC pour de la bureautique pure. Soit dit en passant, si la version que nous avons testée avec les verres plus ambrés peut être déroutant avec ce filtre jaune omniprésent, sachez que la mouture avec les verres clairs est aussi disponible avec un filtre moins jaune, mais qui protégera beaucoup moins vos yeux. Notez également que ce modèle est livré dans une belle boîte aimantée, afin de les conserver dans un endroit sûr et sans les abîmer.

La Vayper est donc le second modèle testé. Première chose assez regrettable à noter, c’est le confort assez discutable. Effectivement, même si l’espace entre vos yeux et les verres reste assez acceptable pour une bonne vision et que les plaquettes à l’intérieur des lunettes sont plus solides que sur la gamme Apex, les branches arrondies n’offrent pas le même confort optimal comme sur l’Apex ou la FPS by Razer par exemple. Il faudrait ainsi avoir un casque gamer sur les oreilles pour pouvoir maintenir comme il faut les lunettes pour enlever cette impression.

Voilà une chose assez dommage, d’autant qu’il n’existe qu’une version ambrée de ce modèle. Ceci dit, on apprécie néanmoins sa légèreté bienvenue voire les verres rectangulaires légèrement arrondis, même si cela finit par nous coller un peu trop au niveau des sourcils. Mais pour des lunettes gaming, le résultat est satisfaisant même si le confort global pouvait faire largement mieux.

Enfin, nous avons la FPS By Razer. Ici, il est possible que l’on tienne là l’un des meilleurs modèles que propose Gunnar. Que ce soit dans le confort ou la souplesse, ce modèle fait un peu mieux que la Vayper, qui manquait de confort. Cependant, ce modèle est un peu plus lourd que les deux autres lunettes précédemment testées. Qu’à cela ne tienne, son esthétique est toutefois très plaisante avec ce fameux vert propre à la marque Razer sur les tiges, et des verres rectangulaires qui font le café.

Le petit point noir résidera dans le filtre anti-lumière bleue un peu trop présent sur les verres, et l’absence d’une version claire au niveau des verres. En revanche, vous arriverez à vous y habituer à terme, et cela suffira de plus à protéger vos petits yeux fragiles. Qui plus est, ce modèle est excellent en tout point comme son packaging, aux couleurs de Razer. Mais bien évidemment, le prix pourra faire grincer des dents comparé aux autres modèles – 99,90 € -. Sachez au passage que les trois modèles présentés s’offrent chacun un petit chiffon doux Gunnar, afin de nettoyer vos verres en toute sécurité.

Quel modèle choisir ?

Sur ces trois modèles, lequel nous a le plus convaincus en définitive ? Si l’Apex est vraiment sympa en matière de confort et de légèreté, ce sera la FPS by Razer qui aura retenu notre attention. Le confort est de mise sur ce modèle, et l’esthétique comme la solidité sont de la partie. Clairement, la FPS by Razer est un très bon cru même si bien entendu, l’Apex fait bien l’affaire pour la bureautique uniquement, et que la Vayper devrait trouver son public même si qu’on se le dise, le confort ne nous a pas réellement convaincu comme son design. En revanche, si le prix peut faire évidemment faire grincer des dents notamment sur la FPS by Razer, nous tenons là trois modèles assez chouettes et de bonne qualité qui devraient convenir à chacun.