Guild of Ascension annonce sa sortie sur Nintendo Switch avec un trailer inédit

Sorti depuis quelques semaines sur PC, Guild of Ascension s’apprête à s’ouvrir à un nouveau public. Le RPG tactique de WhileOne Productions et PID Games vient tout juste d’annoncer sa future sortie sur Nintendo Switch à l’aide d’un nouveau trailer diffusé lors de notre dernier AG French Direct en date.

Le jeu arrive bientôt sur Switch

Guild of Ascension se présente donc comme un PRG tactique avec des éléments de roguelite, dans lequel vous pourrez contrôler deux personnages dans des combats au tour par tour, avec des améliorations à accumuler au fur et à mesure des combats.

Votre objectif sera de grimper en haut d’une tour tout en faisant face à tous les dangers, notamment via des combats de boss contre des monstres bien plus grands et féroces. Entre deux expéditions, vous pourrez retourner à la guilde afin de souffler un peu et améliorer votre équipements avant d’être fin prêt à repartir.

Guild of Ascension est pour le moment disponible sur PC et arrivera donc prochainement sur Nintendo Switch via l’eShop.