Toutes les Transmissions – Star Wars Outlaws

Ce type de Collectors vous permettra notamment d’obtenir le Trophée « Trop cool pour toi »🏆. Pour obtenir ce trophée, récoltez toutes les transmissions réparties sur les orbites planétaires (répondant à l’Information d’expert Davantage de transmissions) et suivez notre guide en fin d’article pour l’ultime étape concernant la quête d’expert Le Vétéran. A noter qu’en trouver 5 vous donnera déjà quelques informations et l’accès au suivi de cette quête et aux capacités du Vétéran.

A noter que ces transmissions se présentent sous la forme de capsules cylindriques jaunes, parfois bien cachées.

Orbite de Toshara

6 Transmissions sont à retrouver tout autour de l’orbite de Toshara. Nous vous les avons classées dans un ordre logique de découverte.

L’Histoire de Sefin – 01

Emplacement : Au nord-ouest du Cimetière de vaisseaux, dans le trou d’une épave.

L’Histoire de Sefin – 02

Emplacement : Plus près de la planète que le précédent, vous trouverez cette transmission dans la zone Amas d’épaves.

L’Histoire de Sefin – 03

Emplacement : Au coeur du plus gros vaisseau de la Ruche de Slygel (voir carte).

L’Histoire de Sefin – 04

Emplacement : Toujours dans la Ruche de Slygel, repartez un peu vers l’est pour trouver la transmission dans une épave.

En Cavale – 02

Emplacement : Lieu d’intérêt Le Creuset, près de la planète.

En Cavale – 04

Emplacement : Toujours dans le lieu Le Creuset, plus au sud de la zone désormais, en repartant vers la Station de Ravitaillement Visavi.

Orbite de Tatooine

1 seule transmission sera disponible dans l’orbite de Tatooine.

En Cavale – 03

Emplacement : Au sud-ouest de la petite orbite, dans la zone Contrecoup de la Bataille.

Orbite de Kijimi

A son tour, Kijimi vous permettra d’écouter pas moins de 5 transmissions dans son orbite. Ces transmissions seront peut-être plus dures à localiser du fait de la présence de nuages et de brume constants.

En Cavale – 01

Emplacement : Tout près du point d’intérêt Nebula Core, en partant vers l’est.

Prenez garde, cette transmission a engendré un bug sur notre partie, ne nous permettant pas de progresser davantage. Il a fallu relancer le jeu et retourner la chercher pour que cela compte réellement.

L’Erreur de Maranda – 01

Emplacement : Dans la zone Epilogue des pilotes, caché entre plusieurs rochers de la brume.

L’Erreur de Maranda – 02

Emplacement : Au nord-est du Vaisseau abandonné, près de la limite de la zone brumeuse.

L’Erreur de Maranda – 03

Emplacement : Au niveau du lieu Passe obscure, à l’ouest du Vaisseau abandonné.

L’Erreur de Maranda – 04

Emplacement : A l’est du Vaisseau abandonné, en repartant vers la planète près d’une zone électriquement instable.

Orbite d’Akiva

Enfin, vous trouverez les 4 dernières transmissions dans l’orbite d’Akiva. Il est plus logique de terminer ici puisque la suite de la quête se passera sur Akiva.

Transmission de la CSI – 01

Emplacement : Rendez-vous au Champs du trappeur à l’ouest de l’orbite, pour trouver deux transmissions (et des pirates). Cette première transmission se trouve près d’une parabole (satellite) du bâtiment central.

Transmission de la CSI – 02

Emplacement : Cette nouvelle transmission se trouve au sein de la Comète Kinro, où vous attendront des pirates également.

Transmission de la CSI – 03

Emplacement : Dirigez-vers vous le sud-est et l’Epave du convoi pour trouver la prochaine transmission (il s’agit ici d’une zone sous le contrôle de l’Empire dont faites gaffe).

Transmission de la CSI – 04

Emplacement : De retour au Champs du trappeur, allez visiter un rocher plus à l’est du bloc principal.

Que faire avec toutes ces transmissions ?

Une fois toutes ces transmissions en poche, vous pouvez passer à la suite de la quête. Vous pouvez même aller voir ce qui se trame sur Akiva dès la cinquième transmission trouvée, mais nous vous conseillons d’attendre d’avoir tout récupérer pour passer à la suite.

Rendez-vous donc sur Akiva à l’endroit mentionné sur notre carte pour trouver une plateforme d’atterrissage abandonnée pour votre Trailblazer dans la région Contreforts de Kariba. Descendez du vaisseau et avancez en direction des ruines pour trouver un semblable de ND-5 du nom de MT-7. Cette cinématique déclenche le suivi de la quête d’expert Le Vétéran, dont le cheminement assez long est accessible via notre article dédié. A noter qu’il vous faudra terminer cette quête d’expert pour clore définitivement le chapitre des transmissions recueillies et surtout pouvoir les décoder.

N’hésitez pas à parcourir nos autres guides sur Star Wars Outlaws pour tout savoir sur le jeu.