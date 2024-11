Star Wars Outlaws sort sa plus grosse mise à jour pour fêter son arrivée sur Steam aujourd’hui

Nouveau départ pour le jeu d’Ubisoft

Tout ne sera pas réglé avec cette nouvelle mise à jour, Ubisoft indiquant par exemple que des soucis avec Windows 11 24H2 sont toujours bien présents, mais l’update a malgré tout pour but de rendre l’expérience plus agréable chez une majorité de personnes.

L’aspect infiltration du jeu est encore au centre des correctifs, avec la possibilité de se mouvoir plus discrètement dans les territoires des syndicats au sein des villes, tandis que vous serez maintenant mieux alerté lorsqu’un ennemi vous aura détecté. La plus grosse différence vient cependant du fait que l’infiltration ne sera désormais plus un prérequis pour mener à bien certaines missions. Drew Rechner, le nouveau directeur créatif, veut maintenant laisser le choix entre une approche furtive et une autre plus directe dans la plupart des quêtes :

« Cela ne signifie pas que la furtivité n’est plus une option viable ou même préférable dans certains cas. Au contraire, si vous vous faites prendre en train de vous faufiler, l’objectif n’échouera pas et ne vous ramènera pas au dernier point de contrôle. Au lieu de cela, vous passerez sans problème au combat. Nous savons que beaucoup d’entre vous apprécient l’approche furtive, il était donc important pour nous de préserver ce style de jeu tout en vous donnant la liberté de décider comment aborder chaque mission. En fin de compte, vous aurez le choix de vous faufiler, de vous lancer dans le combat en premier ou, ma préférence personnelle, de vous faufiler jusqu’à ce que vous soyez pris, puis de vous frayer un chemin vers la sortie. »

Les phases de shoot sont également améliorées avec la présence de points faibles sur les différents adversaires, pour mieux récompenser la précision. On notera aussi que les animations faciales ont été retravaillées et que des paramètres d’éclairages ont été ajoutés. Le patch note complet de cette nouvelle mise à jour est à retrouver sur le site officiel d’Ubisoft.

Il faudra faire un peu de place pour télécharger cette update, qui est assez conséquente sur toutes les plateformes :

PlayStation 5 : 7,44 Go

Xbox Series X|S : 10,18 Go

PC : 8,83 Go

Cette mise à jour sera directement intégrée dans la version Steam, qui sera disponible plus tard dans la journée. Si vous rencontrez d’autres problèmes, Ubisoft a mis en place un outil qui sert à répertorier les bugs afin que le studio planche sur la question.

Star Wars Outlaws est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour en savoir plus sur ce dernier, notamment si vous débutez votre aventure aujourd’hui.