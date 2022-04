Rykard est un des boss majeurs d’Elden Ring. Avec des mécaniques compliquées à assimiler et une façon de l’atteindre un peu particulière, quelques conseils sur la manière de l’appréhender n’est pas de refus. Rykard se terre dans une des zones annexes du jeu : le Manoir du Volcan. À la manière d’un Yorn le Géant dans Dark Souls 3, il vous faudra récupérer une arme précise pour pouvoir défaire Rykard de la plus simple des manières. On vous explique tout.

Se préparer au combat

Pour pouvoir arriver devant Rykard, plusieurs possibilités s’offrent à vous. On avait déjà parlé de la suite de quête du Manoir du Volcan qui vous donnera moultes récompenses. Ensuite, Dame Tanith, la maîtresse des lieux, vous demandera si vous voulez voir le seigneur du manoir, ce qui vous téléportera automatiquement devant la salle de Rykard. Vous pouvez aussi faire le donjon en empruntant le passage secret dans l’une des pièces du hall d’entrée.

Par ailleurs, si vous parlez à tous les PNJ, vous avez sûrement croisé un fantôme au fond du long couloir menant au salon qui vous dit qu’il n’existe qu’un seul moyen de tuer Rykard, c’est d’utiliser la lance de serpent qui se trouve dans la chambre du seigneur.

Cette arme se trouve juste devant le boss (à gauche en entrant dans l’arène) et vous sera extrêmement utile pour le battre en toute sérénité, mais ce n’est pas la seule façon de battre Rykard. Vous pouvez en effet y aller avec votre équipement habituel, mais le combat au corps à corps sera très rude avec toute la lave qui entoure le boss.

Première phase

Dans sa première phase, Rykard n’est en réalité que le serpent qui l’a dévoré. Malgré sa taille gigantesque et son apparence qui peut faire peur, cette première phase est assez simple et ses attaques sont assez prévisibles.

Si vous venez au corps à corps contre lui, le serpent pourra vous faire un enchaînement d’attaques (parfois une, deux ou trois), et marque un temps de pause ensuite : c’est à ce moment qu’il faut frapper. On vous conseille d’ailleurs d’abuser de l’attaque sautée avec l’arme Traque-vipère. Cette arme peut être portée par n’importe qui, indépendamment des stats de votre personnage.

Par la suite, le Serpent dévoreur de dieu pourra lancer un pattern un peu problématique. Si vous voyez qu’il crie en levant la tête, c’est qu’il va essayer de vous attraper dans sa gueule. Si vous vous faites attraper, de gros dégâts sont à prévoir, et le timing d’esquive est un peu serré : faites une roulade sur le côté, ni trop tôt ni trop tard.

L’attaque la plus compliquée à appréhender est la vague de magma. De temps en temps, le serpent va plonger la tête dans le sol pour lancer une onde de choc dans votre direction. Esquiver ne sert à rien, il faut simplement prévoir cette attaque et anticiper l’animation le plus tôt possible, et de courir sur le côté pour sortir de la zone d’effet.

Le dernier pattern notable de cette phase est le jet de poison. De temps en temps, surtout quand vous êtes éloigné de lui, le boss vous enverra quatre flaques de poisons tout autour de vous. Une attaque qui s’esquive très facilement, mais attention à ne pas vous faire avoir en esquivant une autre attaque ; les flaques de poison restent longtemps sur le sol et font tout de même de gros dégâts.

Cette première phase n’est pas très compliquée étant donné les nombreuses fenêtres d’attaques qui sont à votre disposition si vous esquivez bien tous les patterns. Vient ensuite la deuxième phase, avec Rykard pour de bon.

Deuxième phase

Cette fois-ci, vous êtes face au véritable Rykard, qui aura sorti une épée gigantesque de la gueule du serpent. Ses patterns changent, mais la mécanique est la même : ses attaques sont lentes, facilement prévisibles, et avec votre Traque-vipère, vous pourrez facilement le punir. On sait que Rykard peut faire peur, mais gardez votre sang-froid.

Rykard aura deux patterns à l’épée. Premièrement, il pourra balayer devant vous en mettant un gros coup d’épée, qui pourra enchaîner jusqu’à trois fois : esquivez en avant ou en arrière et le tour est joué. Rykard pourra aussi lancer un coup d’estoc dans votre direction.

Le plus gros problème de cette deuxième phase, c’est le nuage qu’il va créer au fur et à mesure au dessus de sa tête. En effet, Rykard va petit à petit créer un nuage rouge, duquel des crânes vont pleuvoir sur vous. Ces crânes font d’énormes dégâts d’explosions à l’impact, il est donc impératif de tous les esquiver. Pour se faire, le mieux est de ne plus focus le boss, et de courir sans s’arrêter tout autour de l’arène. Le nuage se dissipe au bout d’un moment, il faut simplement tenir sur la durée jusqu’à la fin de cette attaque.

N’hésitez pas à utiliser un talisman qui augmente votre endurance pour tenir jusqu’au bout. Attention par ailleurs, à la fin du nuage, Rykard lancera une énorme attaque à l’épée qui pourra vous atteindre même si vous collez les bords de l’arène. Alors gardez tout de même un œil sur lui, et esquivez au bon moment.

À 50% de ses PV, le Serpent dévoreur de dieu refera de temps en temps son apparition, en effectuant des patterns de la première phase. N’ayez pas peur, répétez ce vous avez appris auparavant, et tout se passera bien.

L’arme Traque-vipère fait assez de dégâts pour tomber rapidement le boss. Une fois Rykard battu, vous récupèrerez sa rune majeure, ainsi que le souvenir du seigneur du blasphème. Soit vous optez pour les runes, soit vous pourrez récupérer l’arme de Rykard basée sur la foi, ou le sort de feu Rancœur de Rykard (ou les deux en vous rendant à un Mausolée pour dupliquer le souvenir)

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.