La nouvelle région d’Enkanomiya, arrivée avec la 2.4 de Genshin Impact, a droit à deux quêtes d’importance que l’on peut trouver en se baladant dans la zone. La première n’est autre que « Le secret d’Erebos », tandis qu’il est aussi possible de prendre part à « Recueils des dragons et serpents », qui est indispensable pour récupérer tous les Sigils-clés. Voici comment accomplir la quête « Recueils des dragons et serpents dans Genshin Impact.

Où trouver la quête Recueils des dragons et serpents ?

Pour pouvoir accéder à cette quête, il est essentiel d’avoir au préalable terminé la quête « Les épreuves souterraines du dragon et du serpent ».

Il faut ensuite être obligatoirement en mode Nuit afin que le PNJ en question apparaisse sur la carte. Rendez-vous ensuite dans les Gorges, dans la bibliothèque, à l’endroit où la quête « Les épreuves souterraines du dragon et du serpent » a démarré.

Où trouver les 5 livres perdus ?

Vous ferez alors la connaissance d’Ema, qui va vous demander de lui rapporter 5 livres, en vous donnant quelques vagues indications. Pas de panique, on est là pour vous, voici où trouver les 5 livres perdus dans Genshin Impact.

Etudes hydrologiques de Byakuakoku

Pour ce premier livre, il faudra en réalité accomplir une autre quête de monde, à savoir « Le défi de Date ».

Afin de faciliter votre progression, nous avons entièrement consacré un article à la résolution de cette quête, qui mène jusqu’au livre perdu.

Avant le soleil et la lune

Pour trouver ce deuxième livre, rendez-vous au sud de l’île Dainichi Mikoshi, au téléporteur de la zone, et sautez à l’Ouest de la falaise puis planez contre la paroi jusqu’à voir des ruines avec deux fantômes. Allez leur parler afin d’enclencher une autre quête, « Antigonus ».

Rendez-vous alors au sud du Coeur du serpent afin de chercher Antei sur l’île. Vous pouvez le voir sur la deuxième image ci-dessous. Allez lui parler, et prenez le noyau de la machine derrière lui.

Replacez le noyau sur le gardien des ruines situé non-loin d’ici, et détruisez-le. Il ne vous reste plus qu’à récupérer le livre là où dormait le gardien. Parlez une nouvelle fois à Antei pour terminer la quête « Antigonus ».

Dans la lumière, sous l’ombre

Pour ce troisième livre, téléportez-vous au centre de Dainichi Mikoshi, puis dirigez-vous vers le sud-ouest. Vous verrez un mécanisme pour changer de mode entre Jour et Nuit un peu plus bas. Allez l’activer pour être en mode Nuit.

Non loin de ce mécanisme, un peu en amont, vous verrez un gardien des ruines endormi à côté de barils explosifs. Détruisez ces barils pour faire exploser le mur et révéler une salle secrète, puis battez le gardien.

Entrez dans la pièce et tapez sur le mécanisme de Nuit. Revenez ensuite au mécanisme précédent pour basculer en mode Jour, puis retournez dans la salle pour taper le mécanisme de Jour.

Faîtes à nouveau un aller-retour pour repasser en mode Nuit, et revenez dans la salle secrète. Au fond, vous verrez alors un coffre ainsi que 5 symboles à actionner.

Téléportez-vous ensuite à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous, en veillant bien à être en mode Nuit. Entrez dans la salle avec les 5 portails bleus, et placez vous au centre.

Les 5 symboles de la salle secrète précédente vous révèle l’ordre dans laquelle franchir ces portes (en comptant le nombre de triangles en dessous de chaque symbole.

Passez ces portes dans l’ordre, et un coffre va apparaitre au milieu de la salle, avec le troisième livre à récupérer à l’intérieur.

Rapport d’expériences sur les élémentosaures abyssaux

Ce quatrième livre vous demandera d’accéder à une île non-répertoriée sur la carte. Allez tout d’abord à l’endroit indiqué ci-dessus pour trouver un portail qui va vous permettre d’accéder à l’île.

Vous trouverez là-bas un PNJ nommé Michiya, qui vous donnera accès à la quête « Fichier tricolore ».

Pour accomplir cette quête, rien de plus simple. Rendez-vous dans l’arène suivante et allumez les totems élémentaires afin d’ouvrir les grilles dans la zone, et de vous battre contre des élémentosaures.

Une fois débarrassé d’eux, vous pouvez entrer dans l’un des cachots afin de trouver le livre que vous cherchez posé sur le sol.

Le serpent et les dragons de Tokoyokoku

Ce dernier livre est heureusement encore plus simple à récupérer. Rendez-vous à Inazuma, et allez-voir Kuroda, l’éditeur de la Chambre Yae, non-loin du téléporteur de la ville.

Demandez-lui ce qu’il a en stock afin de voir l’objet de votre convoitise directement listé dans sa boutique. Il ne vous reste plus qu’à l’acheter, et à retourner à Enkanomiya.

Remettez les livres sur leurs étagères

Retournez alors voir Ema afin de lui donner tous les livres manquants. Elle vous confiera alors une dernière tâche, celle de remettre les livres sur les étagères. Pour cela, vous devrez traversez un portail étrange au fond de la bibliothèque.

Vous arriverez alors dans une autre dimension, dans la même bibliothèque. Ici, vous pourrez trouver un coffre luxueux ainsi qu’une Fée à ramener par le portail, tout comme un Sigil-clé. La quête « Recueils des dragons et serpents » est désormais terminée.

