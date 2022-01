La nouvelle région d’Enkanomiya, arrivée lors de la mise à jour 2.4 de Genshin Impact, regorge de secrets et de choses à découvrir, comme les Sigils-clés et les Sceaux. Durant votre périple, après avoir effectué la quête « Les épreuves souterraines du dragon et du serpent », vous pourrez découvrir une quête qui offre pas mal de récompenses et qui est essentielle pour accomplir la quête « Receuils des dragons et serpents », à savoir « Le défi de Date ».

Comment accéder à la quête Le défi de Date ?

Pour débloquer cette quête, il faudra vous rendre tout au nord de la zone Temple de la nuit sans fin, près du labyrinthe.

Faites en sorte d’être dans le mode Jour, grâce à un mécanisme présent un peu plus en hauteur du labyrinthe, comme indiqué sur l’image ci-dessous.

Tapez ensuite une fois sur le mécanisme non-loin de là pour faire bouger les murs du labyrinthe une fois. Sur la droite de ce mécanisme, il est possible d’en trouver un autre. Tapez également dessus, puis repassez en mode Nuit.

Vous pourrez ensuite entrer dans le labyrinthe. Prenez un personnage Hydro avec vous, et allumez les quatre totems en suivants simplement les différents couloirs.

Une trappe au milieu du dédale va alors s’ouvrir. Plongez dans le trou et ouvrez le coffre luxueux, puis allez parler au fantôme situé dans cette même salle, qui n’est autre que Date.

Obtenez l’autre médaille de reconnaissance de Date

Date va alors vous confier une clé, qui mène à un autre puzzle sur l’île du Coeur du serpent. Allez à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous, non-loin du téléporteur, et ouvrez la grille à l’aide de la clé.

Une fois à l’intérieur du souterrain, dirigez-vous vers le mécanisme pour passer en mode Jour si ce n’est pas déjà fait. Sur les piliers du milieu, vous trouverez deux leviers à actionner pour lever les deux grilles.

Allez ensuite activer le mécanisme le plus à l’Est de la salle. Tapez deux fois dessus pour faire bouger les blocs de pierre, puis fermez la grille qui est la plus proche du coffre à l’aide du levier.

Allez ensuite vers le mécanisme opposé, le plus à l’Ouest de la salle. Tapez dessus deux fois, et actionnez le levier de la grille la plus éloignée du coffre (donc celle qui est opposée à celle indiqué juste avant).

Retournez ensuite au mécanisme à l’Est de la salle pour taper une seule fois dessus. Repassez ensuite en mode Nuit, et le coffre sera à vous. Ouvrez-le, et retournez-voir Date.

Une fois devant Date, il vous dira alors comment utiliser les deux médailles pour accéder à sa salle secrète, avec un trésor à la clé qui est très important pour la quête « Receuils des dragons et serpents », ainsi qu’un Sigil-clé, et cela viendra mettre fin à cette quête « Le défi de Date ».

