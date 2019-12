De nouveaux défis sont disponibles sur Fortnite à travers la Mission « Scission« . En effet, cette saison, le passe de combat contient 100 niveaux minimum pour obtenir tout autant de récompenses. Mais surprise, dès que vous atteignez le niveau 100, vous débloquez l’ultime skin de ce passe de combat : Fusion. Sans que l’on sache qui il est réellement, nous pouvons nous douter qu’il mène l’équipe des A.L.T.E.R., dont nous ne connaissons pas vraiment les objectifs.

Ce skin débloqué, vous devez également réussir une nouvelle fournée de défis qui vous attendent afin de débloquer pas mal d’EXP mais aussi 2 variantes au skin Fusion sus-cité. Suivez le guide pour réussir les défis de la Mission « Scission » haut la main.

La Liste des défis XEV et VEX

Il faut savoir que ces défis sont divisés en 2 parties vous faisant chacune gagner une variante associée : les défis XEV et les défis VEX, contenant chacun 4 défis. Au total donc, 8 défis vous rapportant chacun 7 500 EXP (soit au total 60 000 EXP) et une fois les défis de chacune des catégories terminés, vous remportez également la variante du skin Fusion associée, VEX étant une variante blanche et XEV une variante noire.

Voici la liste des défis à réaliser et les détails pour certains que vous retrouverez en suivant.

XEV : Terminer dans le Top 5 en duo ou en section (3). XEV : Porter un équipier hors de la tempête (1). XEV : Réanimer et rétablir un équipier (2). XEV : Aider un équipier à réussir des éliminations dans plusieurs parties (10). Terminer tous les défis XEV vous fera débloquer la variante XEV du skin Fusion. VEX : Détruire des constructions adverses (25). VEX : Finir dans le Top 10 en solo (3). VEX : Balancer un adversaire et infliger des dégâts de chute (1). VEX : Éliminer un adversaire dans plusieurs parties (10). Terminer tous les défis VEX vous fera débloquer la variante VEX du skin Fusion.

On comprend bien en voyant ces défis que XEV semble être une variante plus tournée vers l’esprit d’équipe et l’entraide alors que VEX semble être plus solitaire et plus dans la destruction et l’élimination.

Porter un équipier hors de la tempête / Balancer un adversaire et infliger des dégâts de chute

Ces deux défis, un pour chaque variante, mettent en lumière une nouveauté de cette saison. Dorénavant, en vous approchant d’un coéquipier ou d’un adversaire K.O. et à terre, vous pouvez les porter sur votre dos et les transporter autant que vous le voulez.

Le premier défi vous demandera d’aider votre ami à sortir des griffes de la tempête en utilisant cette technique, alors que le second vous demandera de jeter un adversaire du haut d’un bâtiment ou d’un escalier que vous aurez construit par exemple afin qu’il subisse des dégâts de chute, voire qu’il soit éliminé.

Réanimer et rétablir un équipier

Ce défi vous demande d’utiliser une fonctionnalité présente depuis la saison 8 : les vans de rétablissement. Déjà lors de la mission hebdomadaire « Dernières nouvelles », il vous était demandé de les utiliser. Vous pouvez d’ailleurs utiliser la carte que nous vous proposions pour retrouver les vans.

Là deux actions sont nécessaires, d’abord de réanimer un équipier à terre avant qu’il ne succombe, en restant appuyé sur la touche Action tout en étant proche de lui et en faisant gaffe à ne pas subir le même sort, mais aussi de rétablir un équipier. Là, il faudra que la vie de votre équipier se soit vidée entièrement avant que vous ne le réanimiez, pour ensuite récupérer une carte de rétablissement à emmener au van de rétablissement le plus proche afin de l’utiliser pour le ramener à la vie.

Les autres défis de cette Mission « Scission » ne devraient pas vous causer de problèmes particuliers. N’hésitez pas à découvrir nos autres guides pour les autres mission de Fortnite Chapitre 2 Saison 1.