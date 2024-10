Disponible sur PC, PlayStation et Xbox, Metaphor ReFantazio débarque avec 44 trophées / succès au total (dont le sacro-saint Platine), avec trois trophées en or, huit trophées argent, 32 trophées bronze et donc… aucun trophée en or, le tout pour 1290 PSN (et 1.000 Gamerscore). Voici la liste complète.

Or

Argent

Bronze

Platine

Le voyageur

Vous avez obtenu tous les trophées.

Or

Dernière page

Vous avez terrassé le dragon rouge du Livre de l’Apocalypse.

Vous avez vaincu Charadrius, le Destructeur, détenteur du véritable pouvoir.

Vous avez effectué tous les échanges d’objets possibles avec les scarabées dorés.

Argent

Intronisation du roi

Vous avez apporté une paix durable.

Le protagoniste a maîtrisé tous les archétypes.

Vous avez créé tous les masques et réceptacles d’invocation.

Vous avez dépensé 100 000 livres en utilisant des compétences qui requièrent de l’argent.

Vous avez monté tous vos alliés au rang maximum.

Vous avez suivi toutes les recettes.

Vous avez terminé toutes les quêtes.

Vous avez surmonté toutes les épreuves pour vaincre Louis.

Bronze