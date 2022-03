Godrick est le premier vrai gros boss d’Elden Ring, l’un des ennemis majeurs du jeu que l’on est obligé d’affronter tôt ou tard. Le seigneur du Château de Voilorage est redoutable, bien qu’il pourra peut-être causer un peu moins de soucis que Margit selon les personnes. Voici quelques astuces pour vous aider à vaincre plus facilement Godrick dans Elden Ring.

Avant de démarrer le combat, n’hésitez pas à vous équiper du Talisman de dragon de feu, qui sera surtout utile durant la seconde phase du boss.

Première phase

Durant cette première phase, Godrick vous montrera que malgré sa grande taille, il est extrêmement véloce. Si vous vous tenez trop loin de lui, il pourra notamment rouler jusqu’à vous avant de sauter pour faire une grande attaque, qui est facile à esquiver en effectuant une roulade contre lui.

De même, si vous vous tenez trop loin, il pourra lancer deux bourrasques de vent suite à sa roulade. Attention, ici, il faut souvent esquiver par la droite et au dernier moment, car ces bourrasques ont une trajectoire courbée, ce qui rend l’esquive par la gauche plus compliquée (pour la première bourrasque surtout).

Lorsqu’il sautera sur vous, vous pouvez effectuer une roulade avant sur lui et le taper une fois, mais reculez ensuite car la suite de son combo sera plus proche de son corps.

Lorsqu’il tournoie sa hache dans les airs, éloignez-vous un peu afin d’éviter la tornade autour de lui. C’est après cette attaque qu’il se mettra généralement à rouler jusqu’à vous, comme indiqué précédemment.

Si jamais le boss tient sa hache à deux mains, c’est qu’il est prêt à taper le sol (deux fois), ce qui est une attaque de zone assez large. Reculez donc à toute vitesse. C’est après cette attaque qu’il est assez vulnérable, même s’il faudra se limiter à un ou deux coups (si vous le pouvez, visez la tête avec une attaque sautée). Il peut aussi effectuer un combo de 5 à 6 coups, qui nécessite aussi de s’éloigner très loin, mais on ne recommandera pas forcément d’attaquer après cela, histoire de ne pas prendre de risques.

Une fois qu’il sera aux alentours de 50-60% de sa vie, il va alors se mutiler le bras, juste avant une cinématique qui enclenche la deuxième phase. N’ayez pas peur de l’attaquer sans répit durant cette animation, car même si vous infligerez peu de dégâts, le boss sera totalement vulnérable, et c’est toujours cela de pris.

Deuxième phase

Cette deuxième phase est clairement la plus dangereuse, puisque Godrick utilise maintenant des flammes dans plus ou moins toutes ses attaques, et a donc nettement plus de portée.

Le panel de coups du boss ne change pas du tout au tout pour autant, si ce n’est par exemple son attaque où il tape au sol, qui déclenchera cette fois-ci 3 vagues (la troisième attaque a bien plus de portée). On note cependant qu’il peut maintenant vous attraper avec son bras-gueule de dragon, ce qui signera souvent votre arrêt de mort si vous ne lui échappez pas (vous remarquerez qu’il arme son bras en le positionnant en arrière, vous laissant le temps de fuir).

Etant donné qu’il est plus dangereux ici, on vous recommandera d’invoquer vos Cendres durant cette phase, pour occuper le plus possible le boss, même si ses attaques de zone seront encore plus redoutables.

Lors du début de la phase, il va balayer la zone devant lui de flammes, avec une très grande portée. Au lieu de reculer, courez jusqu’au boss par la droite pour arriver sous son bras et lui infliger des dégâts. S’il recommence cette attaque, il vaut mieux esquiver le jet de flammes par une roulade avant, avec le bon timing, plutôt que de reculer. Il faut simplement faire attention à son lance-flammes lorsqu’il avance, car la portée est plus aléatoire, et il faudra donc mieux ne prendre aucun risque ici en esquivant.

Lorsqu’il se rapproche en raclant sa hache sur le sol, foncez vers lui pour esquiver avec un roulade, ce qui vous offrira une fenêtre de coups, comme dans la première phase.

L’un de ses derniers mouvements et de racler le sol avec son bras-dragon et faire un tour sur lui même, pour ensuite lever son bras au ciel. Il s’agit là d’une attaque simple à esquiver qui vous offrira aussi une bonne occasion d’attaquer.

Une fois le boss vaincu (tout d’abord félicitation), vous obtiendrez la grande rune de Godrick, qu’il faudra restaurer à la tour de Necrolimbe, tout en échangeant son souvenir contre ses armes, ou contre 20 000 runes (ou les deux, si vous dupliquez le souvenir à une Mausolée).

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.